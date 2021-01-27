Китайские СМИ: Новому хозяину американского Белого Дома придется решить множество неотложных проблем в стране 🔊 Воспроизвести



-- 20 января Джо Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Инаугурация проходила в условиях режима чрезвычайной ситуации и при полной готовности военнослужащих Национальной гвардии. За последние четыре года Соединенные Штаты Америки приостановили ряд мероприятий и мер в разных сферах, а именно в экономике, дипломатии и по вопросам эпидемии. Беспорядки у здания Капитолия 6 января еще глубже продемонстрировали реальность социально-политического раскола в США.



В первую очередь, США потерялись в системе ценностей, им сложно добиться «духовного согласия», которое объединит страну для решения трудных вызовов. Дональд Трамп, выступающий за превосходство белой расы и лидирующее положение христианства, продолжал усиливать конфликты между представителями белой расы и других этнических групп, вводя разные меры по иммиграционным и расовым вопросам. «Путь к реконструкции плюралистических ценностей», который планирует продвигать новая американская администрация, непременно столкнется с сопротивлением сторонников идеологии превосходства белой расы. «Жэньминь жибао» онлайн -- 20 января Джо Байден принял присягу и вступил в должность 46-го президента США. Инаугурация проходила в условиях режима чрезвычайной ситуации и при полной готовности военнослужащих Национальной гвардии. За последние четыре года Соединенные Штаты Америки приостановили ряд мероприятий и мер в разных сферах, а именно в экономике, дипломатии и по вопросам эпидемии. Беспорядки у здания Капитолия 6 января еще глубже продемонстрировали реальность социально-политического раскола в США.В первую очередь, США потерялись в системе ценностей, им сложно добиться «духовного согласия», которое объединит страну для решения трудных вызовов. Дональд Трамп, выступающий за превосходство белой расы и лидирующее положение христианства, продолжал усиливать конфликты между представителями белой расы и других этнических групп, вводя разные меры по иммиграционным и расовым вопросам. «Путь к реконструкции плюралистических ценностей», который планирует продвигать новая американская администрация, непременно столкнется с сопротивлением сторонников идеологии превосходства белой расы. Во-вторых, «поляризация» американской политики и деградация среднего класса привели к распространению антиэлитного и анти-истеблишментного популизма. Поляризация между богатыми и бедными усилилась, что приводит к крайнему недовольству американской общественности политической элитой и существующей системой.



После окончания Холодной войны и вплоть до настоящего времени, противоречия между Демократической и Республиканской партиями США продолжают усиливаться по основным вопросам, в том числе в области медицинского страхования, налоговых поступлений, иммиграции и дипломатии, представители двух партий, которые сменили друг друга, не только не смогли продвинуть процесс политического примирения, а наоборот, привели к замкнутому кругу препятствий. Что касается фундаментального вопроса о том, как управлять США, политические предложения между разными партиями и внутри каждой партии резко противоположны. Политические программы партий не уделяют внимания благосостоянию людей, они превращаются в инструмент обострения социальных противоречий. В крайне разобщенной и политически нездоровой атмосфере новой администрации США будет сложнее проводить какие-либо грандиозные политические меры.



В-третьих, политическое наследие администрации Трампа, которая усилила раскол в США, добавило трудностей для нового правительства. Администрация Трампа ограничивала иммиграцию, распространяла идеологию о превосходстве белой расы, продвигала меры по торговому протекционизму, что привело к обострению расовых конфликтов, усилению классового антагонизма, подрыву международной репутации, в результате этого американский народ остался разочарованным в правительстве. На фоне многочисленных серьезных внутренних и внешних вызовов новой администрации будет сложно избавиться от токсичного политического наследия ушедшего правительства и быстро добиться конкретных результатов. В таких условиях демократам будет трудно одержать победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году и на президентских выборах в 2024 году.



В целом, современные США стоят на перекрестке, «не зная куда идти», у новой администрации, в действительности, появилась возможность «исправить» разрушительную внутреннюю и внешнюю политику Трампа, однако политическая и социальная среда в США довольно «болезненная», процесс «политического распада» в Соединенных Штатах, скорее всего, будет продолжаться.



Автор: Ли Хайдун, профессор Института международных отношений Дипломатической академии КНР russian.people.com.cn Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, Китай, отношения, администрация, Байден — статья прочитана 74 раза Комментарии