Исследование ВОЗ подтвердило влияние пандемии на психическое здоровье людей 🔊 Воспроизвести



Представитель организации в России подчеркнула важность направления дополнительных усилий для охвата людей из групп повышенного риска и тех, кто находится в уязвимом положении



Спрос на услуги психиатров и психотерапевтов увеличился во время пандемии коронавируса. Об этом заявила



"Исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился", - сказала она. Спрос на услуги психиатров и психотерапевтов увеличился во время пандемии коронавируса. Об этом заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович."Исследование ВОЗ о воздействии COVID-19 на неврологическое и психическое здоровье показало, что 93% из 130 стран, участвовавших в нем, сообщили о сбоях в оказании одной или более услуг по лечению психических, неврологических и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в то время как спрос на психотерапевтические услуги здравоохранения увеличился", - сказала она. По словам Вуйнович, восстановление и выход из пандемии невозможны без уделения первостепенного внимания укреплению психического здоровья, процесс которого охватывал бы все общество. "Своевременное и качественное предоставление всего спектра комплексных и интегрированных услуг в области психического здоровья и психологической поддержки является важным компонентом для достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения, включая повышение грамотности и осведомленности в области психического здоровья как среди населения, так и медицинских работников, устранение стигматизации. А также профилактику, раннее выявление, лечение и реабилитацию, последующий уход с уважением прав и достоинства человека", - продолжила она.



Представитель ВОЗ подчеркнула важность направления дополнительных усилий для охвата людей из групп повышенного риска и тех, кто находится в уязвимом положении. "Очень перспективным в контексте пандемии COVID-19 и ее долговременных последствий представляется использование инновационных технологий, в том числе удаленных служб охраны психического здоровья, посредством обеспечения справедливого доступа к телемедицине и другим экономически эффективным технологиям, когда это возможно. В целом, на протяжении многих лет в глобальном масштабе сфера охраны психического здоровья испытывала нехватку финансирования. И выделение адекватных средств необходимо для ее совершенствования и расширения доступа всех нуждающихся, особенно в свете готовности к возможным новым чрезвычайным ситуациям", - заключила Вуйнович. ТАСС Категории: общество, в мире, здоровье Ключевые слова: ВОЗ, вирусы, психика, пандемия, карантин — статья прочитана 168 раз Комментарии