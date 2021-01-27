ЕК обещает действия для защиты судей дела 13 января от преследования 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия предпримет все действия для защиты от преследования судей по делу 13 января 1991 года, если Россия попытается инициировать их преследование, заявила заместитель председателя ЕК Вера Юрова.



"Системой "красного преследования" Интерпола не должны злоупотреблять в политических целях. Вы можете быть уверены в том, что, если правительство подаст такое предупреждение, то Еврокомиссия предпримет все действия, чтобы сократить любое негативное воздействие для лиц, указанных лиц", – сказала заместитель главы ЕК, ответственная за ценности и прозрачность.



Она поддержала идею политического обязательства, при котором ведомства стран-членов должны незамедлительно сообщить Литве, если российское правительство направит ордеры на арест соответствующих лиц и просьбы об экстрадиции. Еврокомиссия предпримет все действия для защиты от преследования судей по делу 13 января 1991 года, если Россия попытается инициировать их преследование, заявила заместитель председателя ЕК Вера Юрова."Системой "красного преследования" Интерпола не должны злоупотреблять в политических целях. Вы можете быть уверены в том, что, если правительство подаст такое предупреждение, то Еврокомиссия предпримет все действия, чтобы сократить любое негативное воздействие для лиц, указанных лиц", – сказала заместитель главы ЕК, ответственная за ценности и прозрачность.Она поддержала идею политического обязательства, при котором ведомства стран-членов должны незамедлительно сообщить Литве, если российское правительство направит ордеры на арест соответствующих лиц и просьбы об экстрадиции. Это заявление было распространено после встречи с представителями Судейского совета Литвы.



По словам В. Юровой, ЕК знает о действиях российских органов власти против литовских судей, прокуроров и следователей, связанных с расследованием событий 13 января. Она утверждает, что эти действия противоречат обязательствам России в рамках международного права.



"ЕК полностью исключает любые утверждения, целью которых является искажение истории или представление жертв в роли насильников. Комиссия полностью солидарна с Литвой, жителями Литвы и ее независимыми судами", – сказала еврокомиссар.



Она утверждает, что выпад против судебных инстанций ЕС следует считать выпадом против принципа правового государства в сообществе.



"Свобода, демократия, правовое государства, свобода самовыражения – это основа Евросоюза, и мы их будем защищать от любого вмешательства извне", – сказала она.



В декабре 2020 года Следственный комитет РФ сообщил, что судьям Вильнюсского окружного суда Виргинии Пакальнике-Тамошюнайте, Артурасу Шумскасу и Айноре Корнелии Мацявичене заочно были предъявлены обвинения в вынесении якобы заведомо незаконного приговора в отношении граждан России.



В марте 2019 года судьи Вильнюсского окружного суда признали бывшего советского министра обороны Дмитрия Язова и еще 60 бывших советских сотрудников вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: прокуратура, Россия, суд, Европарламент, 13 января, обвинение, резолюция, следствие География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии