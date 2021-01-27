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Вильнюсскую телебашню готовят к реконструкции
Построенную 40 лет назад Вильнюсскую телебашню готовят к реконструкции, поскольку экспертиза показала необходимость обновления, как основной конструкции строения, так и внутренних инфраструктурных сетей, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта.
Управляющий строением теле-радиоцентр Литвы Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) с 2021 по 2024 годы инвестирует в реконструкцию до 15 млн евро.
"Телебашня стала уже не только символом Вильнюса, но и всей Литвы, связанным с событиями 13 января 1991 года. Реконструированная башня будет привлекать больше посетителей, гостей города, в ней можно будет расширить спектр услуг. Такую цель мы и ставим", – отметил в пресс-релизе министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис.
Ежегодно Вильнюсскую телебашню в среднем посещают более 120 тыс. человек. Ожидается, что после реконструкции это число вырастет до 200 тыс. в год.
Построенная в 1980 году телебашня высотой в 326 метра является самым высоким здание Литвы и уникальным строением с инженерной точки зрения. По аналогичному проекту построены телебашни в Баку и Таллине.
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: телебашня, реконструкция
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