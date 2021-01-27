Эксперт: политики Европы должны переболеть всем, что касается России 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Pavel Golovkin



Без России Европа останется в "полном одиночестве", заявил немецкий политик Маттиас Платцек. В эфире



Бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек призвал Брюссель к возобновлению взаимовыгодных отношений с Москвой. По его мнению, необходимо начать совместную работу над архитектурой безопасности, причем на равных условиях. В противном случае Европа подтолкнет Россию на сближение с Китаем и останется в одиночестве, отметил он. Без России Европа останется в "полном одиночестве", заявил немецкий политик Маттиас Платцек. В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему европейские политики пока не спешат к сближению.Бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек призвал Брюссель к возобновлению взаимовыгодных отношений с Москвой. По его мнению, необходимо начать совместную работу над архитектурой безопасности, причем на равных условиях. В противном случае Европа подтолкнет Россию на сближение с Китаем и останется в одиночестве, отметил он. "Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента – а такое может произойти, – мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире", – сказал Платцек в интервью медиагруппе RND.



Без участия России странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы, касающиеся изменения климата, борьбы с терроризмом, проблемы беженцев, безопасности на Ближнем Востоке и разоружения, подчеркнул немецкий политик.



"Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений", – уверен он.



По словам Платцека, ЕС пора переосмыслить антироссийскую санкционную политику. От этой политики пострадали обе стороны, ухудшились политические отношения и обострились военные угрозы, указал немецкий политик.



В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказал, почему европейские политики не спешат к сближению с Россией.



"Европа не может оценить роль России, потому что европейская политическая элита, коллективный Запад в целом, рассматривает Россию исключительно как конкурента или даже как врага. Те, кто не разделяет эту позицию, всегда будут находиться в тамошней элите в меньшинстве. Те руководители Запада, которые хотят это сделать, должны поступать вопреки позиции местной элиты, а не договариваться с ней. А это достаточно сложно сделать. И в этом состоит огромная часть проблемы", – сказал Владимир Брутер.



Именно поэтому заявление Платцека своевременно, отметил он.



"Заявление Платцека своевременно, потому что в Германии будет новый канцлер, будут выборы. И все это необходимо обсуждать. Поскольку очень трудно представить себе, что без обсуждения германская элита сможет как-то изменить свое мнение. Всем, что касается России, она должна "переболеть". И чем чаще эту тему будут затрагивать, тем лучше", – считает эксперт. radiosputnik.ria.ru Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, аналитика, ЕС, отношения — статья прочитана 179 раз Комментарии