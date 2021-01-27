В США на 20-долларовой купюре появится портрет борца против рабства 🔊 Воспроизвести Federal Reserve System



Администрация президента США Джо Байдена продолжит рассматривать вопрос о замене портрета на купюре в $20, который был отложен на время президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает



«Мы изучаем способы реализации этой инициативы», — ответила она на соответствующий вопрос.



Предполагается, что на обновленной купюре в $20 появится портрет Гарриет Табмен — американской аболиционистки, которая сбежала из рабства и боролась за социальные реформы в США. Изначально новый дизайн купюры должен был быть представлен в 2020 году к 100-летию 19-й поправки, дающей женщинам право голоса, однако тогдашний министр финансов Стивен Мнучин объявил, что реализацию инициативы отложат до 2028 года.



В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США Эндрю Джексон, который был симпатичен Трампу. Администрация президента США Джо Байдена продолжит рассматривать вопрос о замене портрета на купюре в $20, который был отложен на время президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает ГАЗЕТА «Мы изучаем способы реализации этой инициативы», — ответила она на соответствующий вопрос.Предполагается, что на обновленной купюре в $20 появится портрет Гарриет Табмен — американской аболиционистки, которая сбежала из рабства и боролась за социальные реформы в США. Изначально новый дизайн купюры должен был быть представлен в 2020 году к 100-летию 19-й поправки, дающей женщинам право голоса, однако тогдашний министр финансов Стивен Мнучин объявил, что реализацию инициативы отложат до 2028 года.В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США Эндрю Джексон, который был симпатичен Трампу. gazeta.ru Категории: политика, общество, в мире, история Ключевые слова: США, доллар, банкнота, борец, Байден, рабовладельчество — статья прочитана 194 раза Комментарии