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В США на 20-долларовой купюре появится портрет борца против рабства

Federal Reserve System


Администрация президента США Джо Байдена продолжит рассматривать вопрос о замене портрета на купюре в $20, который был отложен на время президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает ГАЗЕТА.

«Мы изучаем способы реализации этой инициативы», — ответила она на соответствующий вопрос.

Предполагается, что на обновленной купюре в $20 появится портрет Гарриет Табмен — американской аболиционистки, которая сбежала из рабства и боролась за социальные реформы в США. Изначально новый дизайн купюры должен был быть представлен в 2020 году к 100-летию 19-й поправки, дающей женщинам право голоса, однако тогдашний министр финансов Стивен Мнучин объявил, что реализацию инициативы отложат до 2028 года.

В настоящее время на банкноте изображен седьмой президент США Эндрю Джексон, который был симпатичен Трампу.
gazeta.ru
Категории: политика, общество, в мире, история
Ключевые слова: США, доллар, банкнота, борец, Байден, рабовладельчество
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добавлена вчера, 26 января, 20:49

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