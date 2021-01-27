Иски израильтян против Apple и Twitter будут рассматриваться в Израиле 🔊 Воспроизвести Photo/Richard Drew/Kathy Willens



Судьи Тель-Авивского окружного суда вынесли в течение последней недели два постановления, подкрепляющих тенденцию последних лет давать израильским гражданам возможность судиться с крупными международными интернет-корпорациями, не имеющими местного представительства, в израильских судебных инстанциях, а не в юрисдикциях, предусмотренных соглашением пользователя, сообщает



Судья Рахель Аркоби постановила, что представительский иск, поданный адвокатской конторой Рапопорт-Левин-Битон против корпорации Apple, имеет непосредственное отношение к Израилю и будет рассматриваться в Израиле. Истцы требуют от Apple компенсации ущерба за взимание с клиентов денег за платные приложения, даже после того, как приложения были удалены с мобильных телефонов. Судьи Тель-Авивского окружного суда вынесли в течение последней недели два постановления, подкрепляющих тенденцию последних лет давать израильским гражданам возможность судиться с крупными международными интернет-корпорациями, не имеющими местного представительства, в израильских судебных инстанциях, а не в юрисдикциях, предусмотренных соглашением пользователя, сообщает newsru.co.il Судья Рахель Аркоби постановила, что представительский иск, поданный адвокатской конторой Рапопорт-Левин-Битон против корпорации Apple, имеет непосредственное отношение к Израилю и будет рассматриваться в Израиле. Истцы требуют от Apple компенсации ущерба за взимание с клиентов денег за платные приложения, даже после того, как приложения были удалены с мобильных телефонов. Судья Аркоби отклонила позицию Apple, согласно которой у корпорации нет официального представительства в Израиле, подчеркнув, что глобальная корпорация таких масштабов, занимающаяся маркетингом своей продукции в любой точке мира, должна предоставлять потребителям возможность судиться с ней в тех инстанциях, к которым они имеют доступ.



В другом деле окружной суд постановил, что иск журналистки Линой Бар-Гефен против сети микроблогов Twitter будет рассматриваться в Израиле, подтвердив решение, вынесенное ранее мировым судом. Бар-Гефен требует от Twitter компенсации в размере 300 тысяч шекелей за ущерб, нанесенный ее доброму имени. Иск был подан после того, как Twitter отказался удалить оскорбительную публикацию в одном из микроблогов.



Отметим, что в последние годы схожие постановления выносились в исках израильтян против Facebook, Booking, Amazon и ряда других глобальных интернет-корпораций. newsru.co.il Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: суд, Израиль, Apple, Twitter, иски — статья прочитана 110 раз Комментарии