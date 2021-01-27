17-летний подросток госпитализирован через 2 дня после прививки: в чем причина 🔊 Воспроизвести Вакцина от коронавируса (Фото: shutterstock)



Израильские врачи допускают возможность выработки агрессивных антител у переболевших, передает



17-летний подросток был госпитализирован в детскую больницу "Сафра" (Тель ха-Шомер) с жалобами на острые боли в области грудной клетки. За два дня до госпитализации он получил прививку от коронавируса. Об этом стало известно в воскресенье, 24 января.



Как сообщила администрация больницы, врачи квалифицируют состояние больного как хорошее и стабильное. Заведующий отделением интенсивной терапии проф. Гиди Прат заявил, что недомогание не связано с вакцинацией. Израильские врачи допускают возможность выработки агрессивных антител у переболевших, передает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ 17-летний подросток был госпитализирован в детскую больницу "Сафра" (Тель ха-Шомер) с жалобами на острые боли в области грудной клетки. За два дня до госпитализации он получил прививку от коронавируса. Об этом стало известно в воскресенье, 24 января.Как сообщила администрация больницы, врачи квалифицируют состояние больного как хорошее и стабильное. Заведующий отделением интенсивной терапии проф. Гиди Прат заявил, что недомогание не связано с вакцинацией. Не столь однозначно врачи расценили случай Халеда Сабитана - 23-летнего жителя Иерусалима, который в начале января также был госпитализирован с жалобами на боли в груди. Сабитан, социальный работник, прошел вакцинацию в приоритетном порядке. Врачи диагностировали у него воспаление сердечной мышцы.



Сабитан был доставлен в больницу "Хадасса - Хар ха-Цофим" через два дня после вакцинации. "Мне сделали рентгеновский снимок грудной клетки, взяли анализ на коронавирус - и ничего не нашли, - рассказал Сабитан в интервью Ynet после выписки из больницы. - Но спустя еще два дня я почувствовал себя по-настоящему плохо, температура поднялась до 39,5, началась рвота. Меня снова положили в больницу".



Врачи диагностировали сердечную и почечную недостаточность. "Мне сказали, что уже успел заразиться коронавирусом и переболеть, - объяснил Халед, - в организме выработались антитела, а прививка увеличила их количество. Возникла реакция, из-за которой мне и стало так плохо".



По словам проф. Ронена Рубинштейна, главы кардиологического отделения больницы "Вольфсон" в Холоне, произошедшее с Халедом Сабитаном, - крайне редкое явление. По словам профессора, организм начал вырабатывать антитела, которые боролись уже не с вирусом, а с жизненно важными органами.



"Организм распознал в сердечной мышце врага и атаковал ее, - считает Рубинштейн. - Это маловероятно, но возможно".



Существование такой возможности признает и руководитель терапевтического отделения больницы "Хадасса - Эйн-Керем" проф. Дрор Мевурах. Он сообщил журналистам, что "Хадасса" направила данные о Сабитане в минздрав Израиля и во Всемирную организацию здравоохранения, где к этому случаю отнеслись весьма серьезно.



Как бы то ни было, речь идет о действительно редком явлении. Из 2,5 млн израильтян, прошедших вакцинацию первой дозой, только у 0,1% обнаружены побочные явления: боли в сердце, покраснение и раздражение кожи. Лишь 0,05% жаловались на усталость, повышение температуры и головокружение, причем все эти явления имели непродолжительный характер. Кроме того, зафиксированы несколько случаев резкой реакции аллергического характера, однако ни один подобный случай не был квалифицирован как анафилактический шок. vesty.co.il Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Израиль, вакцинация, реакция — статья прочитана 192 раза Комментарии