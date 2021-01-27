Депутаты Верховной рады разрешили Зеленскому впустить на Украину иностранные войска 🔊 Воспроизвести Источник изображения: сont.ws



Депутаты Верховной рады Украины приняли закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию республики для участия в многонациональных маневрах. Об этом сообщает



Документ поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.



В текущем году на территории республики должны пройти украино-американские учения Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынские учения Riverine-2021, украино-польские маневры «Три меча-2021» и украино-британские — Warrior Watcher-2021.



Согласно Конституции Украины, в стране не допускается размещение иностранных военных баз. Поэтому ежегодно глава республики обращается к депутатам Верховной рады с просьбой впустить на территорию страны войска из других государств. Допуск иностранных воинских подразделений находится в компетенции парламентариев.



Ранее стало известно, что специалисты из Великобритании построят Украине военно-морские базы у берегов Крыма. Депутаты Верховной рады Украины приняли закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию республики для участия в многонациональных маневрах. Об этом сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на информационное агентство УНИАН.Документ поддержали 325 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь закон должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.В текущем году на территории республики должны пройти украино-американские учения Rapid Trident-2021, Sea Breeze-2021, украино-румынские учения Riverine-2021, украино-польские маневры «Три меча-2021» и украино-британские — Warrior Watcher-2021.Согласно Конституции Украины, в стране не допускается размещение иностранных военных баз. Поэтому ежегодно глава республики обращается к депутатам Верховной рады с просьбой впустить на территорию страны войска из других государств. Допуск иностранных воинских подразделений находится в компетенции парламентариев.Ранее стало известно, что специалисты из Великобритании построят Украине военно-морские базы у берегов Крыма. rubaltic.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: США, нато, Европа, солдаты, базы География: Украина — статья прочитана 157 раз Комментарии