Государственный долг Украины превысил $90 млрд 🔊 Воспроизвести Ещё до Майдана. Фото из архива "Обзора"







Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 90,26 млрд долларов или 2 551,94 млрд грн.



Соответствующие данные обнародовала 26 января пресс-служба украинского министерства финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.



Согласно источнику, за 2020 год госдолг Украины вырос на 5,89 млрд долларов (на 7%), или на 553,64 млрд гривен (на 27,7%).



Ведомство отмечает, что внешний долг составил 59,52% от общей суммы долга или 53,72 млрд долларов, внутренний долг — 40,48% или 36,53 млрд долларов.



Напомним, что Украина в течение 2021 года должна выплатить своему основному кредитору — МВФ — сумму порядка 1,7 млрд долларов. Самые крупные транши выплат забронированы на март и на сентябрь.



ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, минфин Украины в 2020 году привлек в госбюджет страны от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 382,3 млрд грн (порядка 14 млрд долларов).



Источник: ИА REGNUM Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 90,26 млрд долларов или 2 551,94 млрд грн.Соответствующие данные обнародовала 26 января пресс-служба украинского министерства финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.Согласно источнику, за 2020 год госдолг Украины вырос на 5,89 млрд долларов (на 7%), или на 553,64 млрд гривен (на 27,7%).Ведомство отмечает, что внешний долг составил 59,52% от общей суммы долга или 53,72 млрд долларов, внутренний долг — 40,48% или 36,53 млрд долларов.Напомним, что Украина в течение 2021 года должна выплатить своему основному кредитору — МВФ — сумму порядка 1,7 млрд долларов. Самые крупные транши выплат забронированы на март и на сентябрь.ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, минфин Украины в 2020 году привлек в госбюджет страны от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 382,3 млрд грн (порядка 14 млрд долларов). Категории: в Европе Ключевые слова: Украина, Государственный долг — статья прочитана 185 раз Комментарии