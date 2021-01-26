Эмануэлис Зингерис рапортует о победе 🔊 Воспроизвести Эмануэлис Зингерис. Фото из архива "Обзора". Автор - Владимир Клоповский







Балтийские страны вместе с Польшей и Украиной стремятся блокировать полномочия российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), окончательное голосование по предложению состоится в четверг.



Как сообщили представители канцелярии сейма Литвы, когда зимняя сессия ПАСЕ, как обычно началась с утверждения полномочий делегаций, с инициативой выступила украинская делегация, ее поддержали Балтийские страны и Польша.



В Комитете мониторинга ПАСЕ будет подготовлен рапорт, по которому ПАСЕ проголосует в четверг.



Для того, чтобы оспорить полномочия требуется получить голоса 30 парламентариев из 5 стран.



Председатель литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис сказал BNS, что одного лишь внесение этого вопроса "является большим достижением", однако он сомневается, что для окончательной инициативы хватит голосов. Как сообщили представители канцелярии сейма Литвы, когда зимняя сессия ПАСЕ, как обычно началась с утверждения полномочий делегаций, с инициативой выступила украинская делегация, ее поддержали Балтийские страны и Польша.В Комитете мониторинга ПАСЕ будет подготовлен рапорт, по которому ПАСЕ проголосует в четверг.Для того, чтобы оспорить полномочия требуется получить голоса 30 парламентариев из 5 стран.Председатель литовской делегации в ПАСЕ Эмануэлис Зингерис сказал BNS, что одного лишь внесение этого вопроса "является большим достижением", однако он сомневается, что для окончательной инициативы хватит голосов. "Мы победили в битве за внесение вопроса в повестку, но, мне кажется, что оспаривание не завершится исключением России (...). Но мы надеемся получить текст, в котором упоминается, что Россия объявила конституционные поправки, которые часто не позволяют Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) и другим международным судам действовать на территории России", – сказал он.



Э. Зингерис добивался в ПАСЕ и дебатов по незаконному аресту Алексея Навального, однако для этой инициативы не хватило голосов.



BNS напоминает, что Россию лишили права голоса в ПАСЕ и многих других полномочий в этой организации в 2014 году после аннексии Крыма, а через некоторое время Москва сама отказалась от участия в сессии ассамблеи. Деятельность делегации этой страны была возобновлена в январе 2019 года, когда ПАСЕ отклонила инициативу Литвы о дальнейшей блокаде представителей РФ. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика Ключевые слова: Эмануэлис Зингерис, ПАСЕ — статья прочитана 117 раз Комментарии