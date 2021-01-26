Союз поляков Литвы проведет перепись польского нацменьшинства 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора". Автор - Виктор Грецкас







Союз поляков Литвы проводит перепись польского национального меньшинства наряду со всеобщей переписью населения, которую проводит Департамент статистки.



Перепись планируется провести электронным способом, прямым и телефонным. Организаторы утверждают, что будут соблюдаться карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.



"Союз поляков Литвы объявляет акцию переписи населения, эта акция пройдет параллельно с общей переписью населения Литвы. Мы объявили инициативу, чтобы мобилизовать наших жителей, обратить внимание на то, что идентичность человека и запись о национальности очень важна", – заявила на пресс-конференции во вторник в сейме зампредседателя Союза поляков Литвы, вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте. Перепись планируется провести электронным способом, прямым и телефонным. Организаторы утверждают, что будут соблюдаться карантинные ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса."Союз поляков Литвы объявляет акцию переписи населения, эта акция пройдет параллельно с общей переписью населения Литвы. Мы объявили инициативу, чтобы мобилизовать наших жителей, обратить внимание на то, что идентичность человека и запись о национальности очень важна", – заявила на пресс-конференции во вторник в сейме зампредседателя Союза поляков Литвы, вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте. По ее словам, имеющиеся данные позволят общине точнее определять и прогнозировать потребности национальных меньшинств в детских садах, школах, в культурной деятельности. Собранные данные планируется хранить 25 лет.



"Если посмотреть на данные всеобщей переписи населения Вильнюсского округа 2011 года, то мы увидим, что около 2% человек не декларировали свою национальность. Из этого можно сделать вывод о том, что это жители - представители нацменьшинств, которые не указывают свою национальность", – сказала Э. Тамошюнайте.



Глава Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей, европарламентарий Вальдемар Томашевский отметил, что Союз поляков Литвы, организующий перепись, является крупнейшей организацией, объединяющей нацменьшинства, у него около 12 тыс. членов и 12 отделений.



Координатор всеобщей переписи Вальдемар Урбан отметил, что перепись будет проводиться с соблюдением правил защиты данных и карантинных требований.



"Лица будут заполнять анкеты добровольно, а также с согласием на то, что юридический субъект, то есть Союз поляков Литвы будет собирать и хранить данные определенное время. Союз поляков Литвы будет собрать данные для одной единственной цели – с целью сопоставительного анализа. У переписчиков будет отличительный знак, четко видное удостоверение переписчика, они будут инструктированы для работы с личными данными", – сказал В. Урбан.



По его словам, перепись начнется в ближайшее время, "будут соблюдаться все эпидемиологические рекомендации, а также правительственные постановления, во время карантина будут соблюдаться все требования".



"Будет три способа проведения переписи: во-первых, будет бумажная форма анкеты, во-вторых будет электронная форма анкеты, а третий вариант – анкету можно будет заполнить посредством телефонной связи, а потом ее подписать", – сказал координатор.



В январе Департамент статистики начал статистическое исследование национальности, родного языка и вероисповедания населения. Также проводится и всеобщая перепись населения, однако она проводится на основе имеющихся данных, имеющихся у государственных ведомств. Переписчики не посещают жителей.



По данным переписи 2011 года, проведенной Департаментом статистики, 84,2% населения Литвы были литовцами, 6,6% – поляки, 5,8% – русские, 1,2% – белорусы, 0,5% – украинцы, 0,6% – жители других национальностей.



По данным на 1 июля, в Литве проживают почти 83 тыс. иностранцев – или 3% населения страны. BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Союз поляков, перепись — статья прочитана 101 раз Комментарии