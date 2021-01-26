Таковы реалии

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Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеаном» и «Сан-Антонио», который должен был состояться во вторник, 26 января, отменён из-за карантина в обеих командах.



Обе команды не смогли набрать по восемь игроков для участия в матче.



НБА. Регулярный чемпионат 2020/2021 года



Положение на 26 января 2021 года



Восточная конференция



1. «Филадельфия Сиксерс» - 12 побед в 18 матчах, 2. «Бостон Селтикс» - 10 (16), 3. «Милуоки Бакс» - 10 (16), 4. «Индиана Пэйсерс» - 10 (17), 5. «Бруклин Нетс» - 11 (19), 6. «Атланта Хоукс» - 8 (16), 7. «Кливленд Кавальерс» - 8 (17), 8. «Нью-Йорк Никс» - 8 (18), 9. «Орландо Мэджик» - 8 (18), 10. «Торонто Рэпторс» - 7 (17), 11. «Чикаго Буллз» - 7 (17), 12. «Шарлотт Хорнетс» - 7 (17), 13. «Майами Хит» - 6 (16), 13. «Вашингтон Уизардс» - 3 (12), 15. «Детройт Пистонс» - 4 (17). Матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Орлеаном» и «Сан-Антонио», который должен был состояться во вторник, 26 января, отменён из-за карантина в обеих командах.Обе команды не смогли набрать по восемь игроков для участия в матче.1. «Филадельфия Сиксерс» - 12 побед в 18 матчах, 2. «Бостон Селтикс» - 10 (16), 3. «Милуоки Бакс» - 10 (16), 4. «Индиана Пэйсерс» - 10 (17), 5. «Бруклин Нетс» - 11 (19), 6. «Атланта Хоукс» - 8 (16), 7. «Кливленд Кавальерс» - 8 (17), 8. «Нью-Йорк Никс» - 8 (18), 9. «Орландо Мэджик» - 8 (18), 10. «Торонто Рэпторс» - 7 (17), 11. «Чикаго Буллз» - 7 (17), 12. «Шарлотт Хорнетс» - 7 (17), 13. «Майами Хит» - 6 (16), 13. «Вашингтон Уизардс» - 3 (12), 15. «Детройт Пистонс» - 4 (17). Западная конференция



1. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 14 побед в 18 играх, 2. «Лос-Анджелес Клипперс» - 13 (17), 3. «Юта Джаз» - 12 (16), 4. «Денвер Наггетс» - 10 (17), 5. «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 9 (16), 6. «Мемфис Гриззлиз» - 7 (13), 7. «Финикс Санз» - 8 (15), 8. «Голден Стэйт Уорриорз» - 9 (17), 9. «Сан-Антонио Спёрс» - 9 (17), 10. «Даллас Маверикс» - 8 (17), 11. «Оклахома-Сити Тандер» - 7 (16), 12. «Хьюстон Рокетс» - 6 (15), 13. «Сакраменто Кингз» - 6 (16), 14. «Нью-Орлеан Пеликанс» - 5 (15), 15. «Миннесота Тимбервулвз» - 4 (16). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, НБА, Йонас Валанчюнас, «Мемфис Гриззлиз», «Лос-Анджелес Лейкерс» — статья прочитана 133 раза Комментарии