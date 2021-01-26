Загрузка... В Литве без электричества остается 20-25 тыс. домохозяйств 🔊 Воспроизвести



В Ливе из-за обильного снегопада во вторник без электричества оставалось 20-25 тыс. домашних хозяйств - преимущественно в Алитусском регионе (южная часть Литвы).



"По новейшим данным ESO, из-за обильно выпавшего мокрого снега в Литве нет электричества у 20-25 тыс. домохозяйств", - сказал BNS представитель компании ESO Паулюс Калмантас.



По его словам, количество домохозяйств, не имеющих электроснабжения увеличивается, так как снегопад продолжается. В Ливе из-за обильного снегопада во вторник без электричества оставалось 20-25 тыс. домашних хозяйств - преимущественно в Алитусском регионе (южная часть Литвы)."По новейшим данным ESO, из-за обильно выпавшего мокрого снега в Литве нет электричества у 20-25 тыс. домохозяйств", - сказал BNS представитель компании ESO Паулюс Калмантас.По его словам, количество домохозяйств, не имеющих электроснабжения увеличивается, так как снегопад продолжается. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: аварии, электричество, снегопад География: Литва — статья прочитана 87 раз Комментарии