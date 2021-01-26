Загрузка... Часть бизнеса недовольна отказом купить вакцины СМИ 🔊 Воспроизвести



После отказа Литвы приобрести дополнительно предлагаемые Еврокомиссией (ЕК) дозы вакцины Moderna некоторые представители литовского бизнеса говорят, что предприятия были готовы и сейчас готовы купить вакцины от коронавируса не только за свои собственные средства, но даже и по более высокой цене, пишет портал delfi.lt.



Некоторое время назад правительство отказалось от предложения ЕК приобрести 310 тыс. дополнительных доз вакцины Moderna. Тогда министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что фармацевтическая компания повысила цену на вакцину более чем на 30%, Литву также не устраивали сроки доставки вакцины.



Президент Литовской конфедерации предпринимателей-работодателей Данас Арлаускас говорит, что о бизнесе никто не подумал. После отказа Литвы приобрести дополнительно предлагаемые Еврокомиссией (ЕК) дозы вакцины Moderna некоторые представители литовского бизнеса говорят, что предприятия были готовы и сейчас готовы купить вакцины от коронавируса не только за свои собственные средства, но даже и по более высокой цене, пишет портал delfi.lt.Некоторое время назад правительство отказалось от предложения ЕК приобрести 310 тыс. дополнительных доз вакцины Moderna. Тогда министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что фармацевтическая компания повысила цену на вакцину более чем на 30%, Литву также не устраивали сроки доставки вакцины.Президент Литовской конфедерации предпринимателей-работодателей Данас Арлаускас говорит, что о бизнесе никто не подумал. "Евросоюз (ЕС) заверил, что обеспечит нас вакцинами, но просто нужно было разрешить каждому государству, чтобы оно само покупало вакцины, а решение организовать централизованные закупку не оправдало себя, это очевидно. И здесь была допущена большая ошибка", - сказал Д. Арлаускас.



Председатель Литовской ассоации малых предпринимателей и торговцев Зита Сорокене тоже сказала, что бизнес согласился бы купить вакцины, от которых отказалось правительство.



Министерство здравоохранения прокомментировало порталу, что предлагавшиеся дополнительно дозы вакцины не улучшили бы ситуацию страны в связи с тем, что сейчас она получает небольшие поставки вакцин, так как предложенные дополнительно 310 тыс. доз поступили бы в Литву во второй половине года - в 4-м квартале.



На вопрос, не рассматривался ли вариант, чтобы эти вакцины, пусть и более высокой цене, купили напрямую коммерческие предприятия или перекупили бы их у государства, специалисты Минздрава ответили, что такой возможности не было, так как вакцин не хватает и другим странам. Загрузка... BNS Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 172 раза Комментарии