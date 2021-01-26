О коронавирусе в Литве сегодня, 26 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.



Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 тыс. 934 случая COVID-19, 121 тыс. 907 человек выздоровели, 51 тыс. 291 человек все еще болен.



От коронавируса в Литве скончалось 2688 человек.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 599 человек, двумя дозами – 9021 человек. За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 36 человек, привитых второй дозой не было. За минувшие сутки в Литве подтверждено 686 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека.Кроме того, в общую статистику смертей включен еще 10 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 тыс. 934 случая COVID-19, 121 тыс. 907 человек выздоровели, 51 тыс. 291 человек все еще болен.От коронавируса в Литве скончалось 2688 человек.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 599 человек, двумя дозами – 9021 человек. За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 36 человек, привитых второй дозой не было.



* * *



Советник президента Литвы Гитанаса Науседы назвал амбициозной, но достижимой целью озвученное главой государства стремление до середины лета достичь в Литве коллективного иммунитета от коронавируса, вакцинировав 70% населения.



По словам Симонаса Крепшты, поставки вакцины должны набрать обороты во втором квартале, поэтому необходимо готовиться к массовой вакцинации, планировать логистику и оборудование центров массовой вакцинации.



"Цель амбициозная, но она достижимая, так как и поставки вакцин опираются на вакцину не одного производителя, а, как минимум, трех. Мы видим, что поставки наберут обороты", - сказал С. Крепшта радиостанции Zinių radijas.



"На национальном уровне нужно очень активно готовиться, так как поставки вакцин будут расти по экспоненте во втором квартале. Нужна подготовка, массовые центры вакцинации (...), распланировать логистические мощности, привлечь другие ведомства, возможно, и армию", - сказал он.



Как пример для подражания советник президента назвал Израиль, где за месяц вакцинирована треть населения, и Соединенное Королевство, где в выходные за один день было привито полмиллиона человек.



Как сказал С. Крепшта, в апреле и мае в Литве может понадобиться как минимум 30 центров вакцинации.



Евросоюз (ЕС) закупает вакцины централизованно через Еврокомиссию (ЕК). По словам С. Крепшты, Г. Науседа в понедельник вечером обсудил этот вопрос с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.



Сейчас в Литве идет вакцинация вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna, на этой неделе намечается подтвердить вакцину AstraZeneca.



По словам С. Крепшты, через несколько месяцев планируется подтвердить вакцину Johnson & Johnson.



За минувшие сутки было взято 7784 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 879 тыс. 898.* * *Советник президента Литвы Гитанаса Науседы назвал амбициозной, но достижимой целью озвученное главой государства стремление до середины лета достичь в Литве коллективного иммунитета от коронавируса, вакцинировав 70% населения.По словам Симонаса Крепшты, поставки вакцины должны набрать обороты во втором квартале, поэтому необходимо готовиться к массовой вакцинации, планировать логистику и оборудование центров массовой вакцинации."Цель амбициозная, но она достижимая, так как и поставки вакцин опираются на вакцину не одного производителя, а, как минимум, трех. Мы видим, что поставки наберут обороты", - сказал С. Крепшта радиостанции Zinių radijas."На национальном уровне нужно очень активно готовиться, так как поставки вакцин будут расти по экспоненте во втором квартале. Нужна подготовка, массовые центры вакцинации (...), распланировать логистические мощности, привлечь другие ведомства, возможно, и армию", - сказал он.Как пример для подражания советник президента назвал Израиль, где за месяц вакцинирована треть населения, и Соединенное Королевство, где в выходные за один день было привито полмиллиона человек.Как сказал С. Крепшта, в апреле и мае в Литве может понадобиться как минимум 30 центров вакцинации.Евросоюз (ЕС) закупает вакцины централизованно через Еврокомиссию (ЕК). По словам С. Крепшты, Г. Науседа в понедельник вечером обсудил этот вопрос с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.Сейчас в Литве идет вакцинация вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna, на этой неделе намечается подтвердить вакцину AstraZeneca.По словам С. Крепшты, через несколько месяцев планируется подтвердить вакцину Johnson & Johnson. инф."Обзор", BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии