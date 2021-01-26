На повестке дня европарламентариев – преследование Россией литовских судей

Члены Европарламента намерены обсудить, как реагировать на осуществляемое Россией преследование литовских судей по делу 13 января. Этот вопрос оказался на повестке дня Комитета Европарламента (ЕП) по гражданским свободам и правам, правосудию и внутренним делам (LIBE).
"На заседании координаторов LIBE утверждено включить в повестку дня вопрос о преследовании судей и следователей по делу 13 января", - сообщила BNS европарламентарий Раса Юкнявичене. Она является сменным членом этого комитета.
По словам Р. Юкнявичене, рассматривается возможность созвать совместное заседание LIBE и Комитета по внешней политике (AFET). Точная дата еще не назначена, но заседание может состояться в феврале, в нем должны принять участие представители литовских ведомств, Европола, рассматривается возможность пригласить представителей Интерпола, сказала Р. Юкнявичене.
Российская правоохрана в декабре прошлого года объявила, что предъявила заочные обвинения в принятии заведомо несправедливого приговора судьям Вильнюсского окружного суда, которые вынесли приговор в деле 13 января.
Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года признал более 60 бывших представителей советских вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях за их роль в советской военной агрессии в январе 1991 года. Большинство из них было осуждено заочно.
Литовские политики в последние месяцы на разных уровнях обратились за помощью к партнерами по Евросоюзу и НАТО, чтобы защитить судей от преследования.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
Советская власть попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.
Вильнюсский окружной суд в марте 2019 года признал более 60 бывших представителей советских вооруженных сил виновными в преступлениях против человечности и военных преступлениях за их роль в советской военной агрессии в январе 1991 года. Большинство из них было осуждено заочно.
Литовские политики в последние месяцы на разных уровнях обратились за помощью к партнерами по Евросоюзу и НАТО, чтобы защитить судей от преследования.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
Советская власть попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.