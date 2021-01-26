Facebook заблокировал чат Нетаниягу за призыв сообщать об уклонении от прививки 🔊 Воспроизвести Биньямин Нетаниягу(Фото: AP, Shutterstock)



В Ликуде заверили, что публикация была направлена на поощрение вакцинации, сообщает



Facebook удалил публикацию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также заблокировал его официальный чат-бот. Об этом стало известно в понедельник, 25 января.



Социальная сеть прибегла к санкциям против главы правительства за его попытку собрать данные людей в возрасте 60 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса.



"Если у вас есть родственники или друзья в возрасте 60 лет и старше, - говорилось в удаленной публикации Нетаниягу, - которые еще не сделали прививку, то вы можете написать мне об этом. Оставьте их имя и телефон и, может быть я позвоню, чтобы убедить их пройти вакцинацию", - призвал глава правительства. В Ликуде заверили, что публикация была направлена на поощрение вакцинации, сообщает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ ПО-РУССКИ Facebook удалил публикацию премьер-министра Биньямина Нетаниягу, а также заблокировал его официальный чат-бот. Об этом стало известно в понедельник, 25 января.Социальная сеть прибегла к санкциям против главы правительства за его попытку собрать данные людей в возрасте 60 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию от коронавируса."Если у вас есть родственники или друзья в возрасте 60 лет и старше, - говорилось в удаленной публикации Нетаниягу, - которые еще не сделали прививку, то вы можете написать мне об этом. Оставьте их имя и телефон и, может быть я позвоню, чтобы убедить их пройти вакцинацию", - призвал глава правительства. Аналогичное сообщение рассылал чат-бот со страницы премьер-министра (англ. Chatbot – программа, которая в автоматическом режиме общается с пользователями с помощью аудио- и текстовых сообщений. С помощью чат-бота можно разослать сообщения подписчикам страницы и/или друзьям).



Чат-бот премьер-министра заблокирован в Facebook на неделю.



В администрации социальной сети пояснили, что Нетаниягу нарушил правила пользования, конфиденциальности и неприкосновенности личных данных. В Facebook утверждают, что пользователям запрещено просить у других личную информацию медицинского характера и тем более делать ее достоянием гласности.



Дело в том, что до удаления публикации под ней появились десятки комментариев с указаниями имен и телефонов непривитых граждан. В ряде случаев даже был указан адрес проживания. Некоторые комментаторы даже добавляли информацию о заболеваниях и экономическом положении не прошедших вакцинацию.



Из партии Ликуд сообщили: "Цель публикации состояла в том, чтобы поощрить людей в возрасте 60 лет и старше сделать прививку и сохранить себе жизнь. Премьер-министр добился того, чтобы в стране каждый гражданин имел возможность сделать прививку. Мы призываем всех пройти вакцинацию. Таким образом можно будет снять ограничения, возродить экономику и первыми в мире выйти из эпидемии коронавируса". vesty.co.il Категории: политика, общество, в мире, технологии Ключевые слова: премьер, Израиль, соцсети, блокировка, коронавирус — статья прочитана 178 раз Комментарии