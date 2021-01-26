Геи пожаловались на Украину в ЕСПЧ 🔊 Воспроизвести Фото: Глеб Гаранич / Reuters



Украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Об этом 25 января сообщает «Страна.ua» и



Организация еще в конце 2014-го и начале 2015 года направила жалобы от двух гей-пар на дискриминацию со стороны государства из-за отсутствия на Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства.



Теперь одна из жалоб коммуницирована. Истцам и министерству юстиции Украины, как представителю государства, пришли письма из ЕСПЧ.



В ЛГБТ-центре заявили, что в аналогичном деле против Италии ЕСПЧ признал нарушение государством Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, после чего итальянский парламент принял закон о гражданском партнерстве для однополых пар. Украинские геи пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на то, что у них в стране не разрешены однополые браки. Об этом 25 января сообщает «Страна.ua» и ЛЕНТА со ссылкой на пресс-службу правозащитного ЛГБТ-центра «Наш мир».Организация еще в конце 2014-го и начале 2015 года направила жалобы от двух гей-пар на дискриминацию со стороны государства из-за отсутствия на Украине правовой формы признания однополого семейного партнерства.Теперь одна из жалоб коммуницирована. Истцам и министерству юстиции Украины, как представителю государства, пришли письма из ЕСПЧ.В ЛГБТ-центре заявили, что в аналогичном деле против Италии ЕСПЧ признал нарушение государством Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, после чего итальянский парламент принял закон о гражданском партнерстве для однополых пар. lenta.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: дети, суд, запрет, браки, ЕСПЧ, жалоба, ЛГБТ География: Украина — статья прочитана 182 раза Комментарии