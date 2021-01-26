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В ЕС не стали предлагать новых санкций из-за Навального

Жозеп Боррель Фото: John Thys / Reuters


Главы МИД стран Евросоюза не стали предлагать конкретных вариантов новых антироссийских санкций из-за дела Алексея Навального. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ЛЕНТА со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, некоторые участники встречи задавались вопросом о том, как блоку стран стоит отреагировать на российские события, однако конкретных предложений не выдвигалось. При этом Совет глав МИД ЕС «готов реагировать в случае, когда будут соответствующие обстоятельства, принимать соответствующие меры в случае необходимости».
Боррель отметил, что вопрос о возможных мерах Евросоюза в адрес России еще не закрыт и работа в этом направлении продолжается.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил ввести антироссийские санкции в связи с делом Алексея Навального. «Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — сказал он, подразумевая встречу глав МИД стран ЕС, на которой участники также обсудят арест россиянина.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». Встречу глав МИД ЕС анонсировали днем ранее.
lenta.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: арест, санкции, ЕС, полиция, протесты, Навальный, реакция
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добавлена сегодня, 26 января, 10:00

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