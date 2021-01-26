Загрузка... В Сингапуре потребовали отменить запрет на секс между мужчинами 🔊 Воспроизвести Фото: Feline Lim / Reuters



Активисты, отстаивающие права сексуальных меньшинств в Сингапуре, подали апелляцию в суд по делу об отмене запрета на секс между мужчинами, существующий в законодательстве страны. Об этом сообщает



Это уже третья попытка избавиться от закона. В настоящий момент за это борются профессиональный активист, врач и диджей: в 2019 году они подали жалобу в суд, но она была отклонена. По мнению авторов инициативы, законодательная норма, известная как «раздел 377А», не соответствует современным реалиям и нарушает конституционные права граждан.



Закон, существующий с 1938 года и восходящий к нормам того времени, когда Сингапур был колонией Британской империи, предполагает наказание вплоть до двухлетнего тюремного срока для мужчин, уличенных в участии в гомосексуальном половом акте. В предыдущий раз его отказались менять в 2014 году. Активисты, отстаивающие права сексуальных меньшинств в Сингапуре, подали апелляцию в суд по делу об отмене запрета на секс между мужчинами, существующий в законодательстве страны. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на South China Morning Post.Это уже третья попытка избавиться от закона. В настоящий момент за это борются профессиональный активист, врач и диджей: в 2019 году они подали жалобу в суд, но она была отклонена. По мнению авторов инициативы, законодательная норма, известная как «раздел 377А», не соответствует современным реалиям и нарушает конституционные права граждан.Закон, существующий с 1938 года и восходящий к нормам того времени, когда Сингапур был колонией Британской империи, предполагает наказание вплоть до двухлетнего тюремного срока для мужчин, уличенных в участии в гомосексуальном половом акте. В предыдущий раз его отказались менять в 2014 году. Как отмечает издание, сингапурские законодатели остаются на консервативных позициях, как и большинство населения, — поэтому ждать отмены запрета не стоит.



В других частях Азии этот вопрос тоже находится на повестке дня: в мусульманских странах, таких как Малайзия, Индонезия и Бруней, приводятся в исполнения жестокие наказания гомосексуальных мужчин. В то же время в Индии в 2018 году запрет на секс между мужчинами отменили, а Тайвань в том же году стал первым азиатским государством, легализовавшим однополые браки. Загрузка... lenta.ru Категории: общество, культура, в мире Ключевые слова: запрет, браки, мужчины, Сингапур, ЛГБТ — статья прочитана 173 раза Комментарии