Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Темпы роста литовской экономики из-за жесткого карантина замедлятся по сравнению с уже сделанными прогнозами - в этом году они составят примерно 1,8%, между тем в 2022 году темпы роста должны ускориться до 4,2%, прогнозируют экономисты банка SEB.



В ноябре прошлого года Банк Литвы (БЛ, центробанк) прогнозировал в этом году рост экономики 3%.



В новом макроэкономическом обозрении SEB для Северных стран Nordic Outlook прогноз на 2022 год повышен с 3,3% до 4,2%.



По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, критическими будут два ближайших месяца.



"Очень высока вероятность, что после того, как во втором квартале будут сняты ограничения, масштабы потребления домашних хозяйств стремительно восстановятся, поэтому работы у бизнеса после карантина снова будет много", - сказал Т. Повилаускас для пресс-релиза. Темпы роста литовской экономики из-за жесткого карантина замедлятся по сравнению с уже сделанными прогнозами - в этом году они составят примерно 1,8%, между тем в 2022 году темпы роста должны ускориться до 4,2%, прогнозируют экономисты банка SEB.В ноябре прошлого года Банк Литвы (БЛ, центробанк) прогнозировал в этом году рост экономики 3%.В новом макроэкономическом обозрении SEB для Северных стран Nordic Outlook прогноз на 2022 год повышен с 3,3% до 4,2%.По словам экономиста SEB Тадаса Повилаускаса, критическими будут два ближайших месяца."Очень высока вероятность, что после того, как во втором квартале будут сняты ограничения, масштабы потребления домашних хозяйств стремительно восстановятся, поэтому работы у бизнеса после карантина снова будет много", - сказал Т. Повилаускас для пресс-релиза. "Однако ожидание начинает все заметнее ухудшать финансовую ситуацию предприятий, поэтому властному сектору следует пристально наблюдать за температурой бизнеса и не медлить, принимать дополнительные стимулирующие меры, если ограничения будут сниматься заметно позже", - подчеркнул он.



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ЛКП: промышленным предприятиям предстоит сложное начало года



Ожидания промышленных предприятий Литвы на первый квартал этого года из-за второй волны пандемии и введенного в декабре строгого карантина снизились, однако в меньше степени, нежели в первую волну пандемии, показывает индекс ожиданий производителей, который публикует Литовская конфедерация промышленников (ЛКП).



69% опрошенных ЛКП промпредприятий указывают, что пандемия или связанные с нею причины (заболеваемость работников, прерывающиеся цепи поставок, введение карантина на основных экспортных рынках, пробуксовывание процесса вакцинации) является главным и самым большим риском для их бизнеса в ближайшие полгода.



Об этом говорится в сообщении ЛКП.



Помимо связанных с пандемией рисков, наиболее серьезным вызовом для промышленного сектора является медленный рост производительности труда и быстрый рост затрат на труд.



Как отмечает ЛКП, первый квартал этого года будет сложнее последних трех месяцев 2020 года.



Опрос ЛКП показывает, что пандемия оказала незначительное влияние на количество экспортных рынков предприятий. Более 60% экспортирующих респондентов говорит, что пандемия COVID-19, невзирая на кратковременные колебания, не сказалась на их экспортных рынках, около 28% указывает, что они лишились части экспортных рынков из-за пандемии, а остальные 12% - что у них появились новые экспортные рынки.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 13%, сообщает оператор электропередающей системы Litgrid.



В период 8-24 января средняя цена на электроэнергию в торговой зоне Литвы на бирже Nord Pool достигала 52,2 евор за мегаватт-час. В Латвии и Эстонии цена также снизилась на 13% в каждой из стран и составляла 52,2 евро за мегаватт-час.



"По сравнению с предыдущей неделей, когда цена на рынке Литвы превышала 60 евро за мегаватт-час, на прошлой неделе электроэнергия подешевела и в Литве, и в регионе. Главная причина снижения цен - увеличение объемов выработки ветром", - прокомментировал для пресс-релиза директор Департамента стратегии Litgrid Лютаурас Варанавичюс.



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Реконструкцией взлетно-посадочной полосы (ВПП) Палангского аэропорта за 16,5 млн ево займется латвийская компания A.C.B., которая выиграла соответствующий конкурс. В 2017 году это предприятие реконструировало ВВП Вильнюсского аэропорта.



Латвийское предприятие еще должна проверить правительственная комиссия, которая проверяет сделки стратегических предприятий, а договор намечается подписать до апреля, сообщила компания Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы").



Во время реконструкции аэропорт не будет работать 45 дней.



Lietuvos oro uostai планировала финансировать работы на свои средства, однако из-за пандемического кризиса сделать это не сможет, поэтому искали альтернативу.



В конкурсе подряда участвовали шесть литовских и зарубежных компаний.



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Клайпедский порт ищет нового капитана, который сменит уволившегося в сентябре прошлого года Адомаса Алякну.



Претендентов в течение полутора месяцев будет отбирать кадровое предриятие Amber team, после чего будет объявлен конкурс, сообщил порт.



Согласно Закону о порте, должность капитана может занимать лоцман, владеющий государственным и английским языком, с высшим морским образованием и стажем работы капитаном судна водоизмещением не менее 3 тыс. тонн.



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Принадлежщая концерну SBA компания по развитию недвижимости Urban inventors приобрела в Риге участок земли, на котором за несколько лет построит городок высоких технологий с офисными зданиями, пространствами для досуга, обучения, торговли и жилыми домами.



Глава правления Urban Inventors Лёнгинас Шепети говорит, что концепцию городка предприятие создает вместе с международными консультантами, обладающими опытом развития таких комплексов.



"Поскольку концепция еще в развитии, подробности мы раскрыть не можем, но это будет синтез офисных и жилых пространств, со всей сложной экосистемой", - сказал она для пресс-релиза.



Urban inventors не сообщает, у кого и за сколько купила территорию в 7,3 гектара между центром Риги и аэропортом.



Как отмечает компания, точная сумма инвестиций в проект будет оценена ближе к концу работы над концепцией. Приступить к строительству намечается в первой половине 2022 года. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии