Байден разрешит трансгендерам служить в армии 🔊 Воспроизвести Фото: Matthias Schrader / AP



Американский президент Джо Байден снимет запрет своего предшественника Дональда Трампа, который не разрешал трансгендерам служить в армии. Об этом сообщает телеканал CBS News и



Ожидается, что официально об этом будет объявлено в понедельник на церемонии, в которой примет участие новый глава Пентагона Ллойд Остин. Байден подпишет соответствующий указ и прикажет подразделениям вооруженных сил разработать план по его реализации.



Ранее сообщалось, что Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн, рожденную мужчиной. Она таким образом станет первым трансгендером, назначенным на федеральную должность с подтверждением в Сенате.



С июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии после того, как бывший американский лидер Барак Обама отменил действовавший ранее запрет. Однако уже через год, в июле 2017 года, Трамп объявил о введении запрета трансгендерам служить в вооруженных силах. В частности, к военной службе, за некоторыми исключениями, не допускались лица, у которых диагностирована гендерная дисфория, проявляющаяся в том, что их физиологический пол не соответствует внутренним ощущениям. Лицам, у которых не была обнаружена гендерная дисфория, служить разрешалось, но только в своем биологическом поле. Американский президент Джо Байден снимет запрет своего предшественника Дональда Трампа, который не разрешал трансгендерам служить в армии. Об этом сообщает телеканал CBS News и ЛЕНТА со ссылкой на источники.Ожидается, что официально об этом будет объявлено в понедельник на церемонии, в которой примет участие новый глава Пентагона Ллойд Остин. Байден подпишет соответствующий указ и прикажет подразделениям вооруженных сил разработать план по его реализации.Ранее сообщалось, что Байден назначит помощником министра здравоохранения медика Рейчел Левайн, рожденную мужчиной. Она таким образом станет первым трансгендером, назначенным на федеральную должность с подтверждением в Сенате.С июня 2016 года трансгендеры могли свободно служить в армии после того, как бывший американский лидер Барак Обама отменил действовавший ранее запрет. Однако уже через год, в июле 2017 года, Трамп объявил о введении запрета трансгендерам служить в вооруженных силах. В частности, к военной службе, за некоторыми исключениями, не допускались лица, у которых диагностирована гендерная дисфория, проявляющаяся в том, что их физиологический пол не соответствует внутренним ощущениям. Лицам, у которых не была обнаружена гендерная дисфория, служить разрешалось, но только в своем биологическом поле. lenta.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, армия, трансгендеры, Байден — статья прочитана 71 раз Комментарии