Нужда заставила: Санкции ЕС не мешают Европе работать с Лукашенко 🔊 Воспроизвести © Александр Младенов/Aero



В прошлый четверг, 21 января, пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз постоянно мониторит эффективность санкций в отношении Белоруссии. В то же время страны-члены НАТО продолжают пользоваться услугами Белоруссии для ремонта собственной военной техники в обход всех санкций



Странам НАТО запрещено завозить оружие и боевую технику в страну с «диктаторским режимом». Но когда речь идёт о продлении технического ресурса собственной техники, о запретах предпочитают забыть.



Самый красноречивый пример здесь — контракт 2018 года на ремонт болгарских Су-25. В 2020 году белорусы в Барановичах модернизировали штурмовики и вернули их заказчику. И всё это — в разгар санкций и антибелорусской риторики на Западе. В прошлый четверг, 21 января, пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз постоянно мониторит эффективность санкций в отношении Белоруссии. В то же время страны-члены НАТО продолжают пользоваться услугами Белоруссии для ремонта собственной военной техники в обход всех санкцийСтранам НАТО запрещено завозить оружие и боевую технику в страну с «диктаторским режимом». Но когда речь идёт о продлении технического ресурса собственной техники, о запретах предпочитают забыть.Самый красноречивый пример здесь — контракт 2018 года на ремонт болгарских Су-25. В 2020 году белорусы в Барановичах модернизировали штурмовики и вернули их заказчику. И всё это — в разгар санкций и антибелорусской риторики на Западе. Особенности коллективного НАТО



В обыденном представлении НАТО — это квинтэссенция всего передового в области стратегий, тактик, военного искусства и современных видов вооружений. Особо восторгаются Альянсом украинские евроориентированные политики. Но когда речь заходит о фактах, вскрывается весьма неприглядная реальность.



Для примера можно взять авиацию стран бывшего Варшавского блока, которые сегодня являются членами НАТО.



Заслуженный топ у Литвы — одна учебная элька, числящаяся по документам как штурмовик. Латвия — четыре «кукурузника» Ан-2, и это не шутка. Эстония — две учебные эльки, обе арендуются у фирмы Skyline Aviation, плюс два «кукурузника» Ан-2. Словакия — 8 элек, хотя имеются и 12 Миг-29. Правда, боеспособны из них всего четыре, но на эту четверку идет 70% бюджета ВВС страны. Поэтому перспективы покупки Словакией четырнадцати F-16 туманны. У Румынии основа ВВС более солидна — 36 Миг-21. Местные СМИ обещали постановку на вооружение двенадцати F-16. Они должны были долететь еще 2017-м, но не долетели. У Чехии — 25 элек и 14 шведских грифонов фирмы Saab. Последние взяли в аренду. В Польше все серьезно — 48 F-16, 32 Миг-29, 18 Су-22, 8 (итальянских) Aermacchi, который на самом деле российский Як-130. Наконец Болгария. Есть 12 снятых с вооружения Миг-21, 15 Миг-29, 14 Су-25, из них 8 нелетающие. Заказаны F-16, но прилетят они неизвестно когда.



Вывод мрачен: членство в НАТО не дало ВВС стран бывшего советского блока ничего.



Денег на приобретение новой техники западные государства своим союзникам по НАТО не дают.



Хитрый болт с левой резьбой



Парадоксально, но факт: юго-восточный фланг НАТО прикрывают лишь 26 боевых самолетов — советских штурмовиков Су-25. Конкретно у Болгарии их по бумагам 14. Летают из них 5. А контракт на ремонт с белорусами подписали на восемь. Ремонтировать их было теоретически возможно на заводе «Авионамс». Но благодаря болгарским политикам всё усложнилось в разы.



В Болгарии денег на ремонт Су-25 не было, их выпрашивали у НАТО и ЕС. Получив, по-честному не растащили, как законную добычу. Но вот потратить их по назначению не было никакой возможности по причине санкций ЕС в отношении Белоруссии. Не тех, которые ввели в 2020 году, а еще очень старых, минимум десятилетней давности.



Тогда Брюссель ввел эмбарго на поставки режиму Лукашенко. Контракт на ремонт в Барановичах заключать не имели права. Оставлять страну-члена НАТО без боеспособной авиации — тоже. И тогда Болгария прибегла к юридическому финту.



Разрешение на экспорт вооружений для Министерства обороны Болгарии нужно было взять у Министерства экономики. Министр Лукарский такое разрешение не дал, прикрывшись эмбарго. И министр обороны Каракачанов обошел запрет ЕС, внеся в законопроект об изменениях в закон о запрете химического оружия руками депутата Сабатинова изменения к совершенно другому закону — о контроле над экспортом продукции, относящейся к обороне. Это было сделано 31 июля 2019 года в последний день и час работы болгарского парламента, перед вторым, заключительным, чтением.



И депутаты всё приняли.



Бардак в расположении



В итоге болгаро-советские Су-25 направились в Барановичи. В последний момент ремонту чуть было не помешал банк-корреспондент, через который Болгария перечисляла белорусскому заводу деньги за ремонт четырех «сушек». Но проблему удалось решить.



И вот в 2021 году, после драматичнейшего для Белоруссии 2020-го и новых санкций, постфактум появляется новость о том, что скандальные Су-25 болгарских ВВС все же достигли Барановичей и были там модернизированы.



Работы над первым штурмовиком с бортовым номером 246 были закончены в сентябре прошлого года на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах — на фоне массовых протестов и поддержки их в ЕС.



Уже введен первый пакет санкций. Страны НАТО уже не имеют никакого права оплачивать услуги белорусских предприятий ВПК. Так, страны Балтии по собственной воле остались без запчастей для своих тепловозов.



А вот Болгария спешить с санкциями не стала. И в феврале София получит два последних из восьми Су-25, прошедших восстановительный ремонт в Барановичах. И это ещё не конец: болгары намерены модернизировать на 558-м авиазаводе в Барановичах еще шесть самолетов Су-25. В настоящее время параметры сделки определяются специалистами двух стран.



Гимн санкциям ЕС



Срок службы советских самолетов у Болгарии до 2024 года. К этому сроку ждут американские F-16. Но США предоставят их без вооружения, боеприпасов, а некоторые функции будут заблокированы. При этом у Софии нет денег на F-16 даже в экспортном варианте.



В общем, по расчетам командования ВВС Болгарии, после белорусского капремонта советские штурмовики Су-25 смогут простоять на вооружении до 2028 года. А в 2028 году придёт очередь очередного капремонта с продлением срока годности. И будет этот ремонт проходить в Барановичах, как доказавших соотношение цены и качества.



Потому что лучше Су-25 в руках, чем F-16 в небесах.



Президент Румен Радев уже запретил выполнение контракта стоимостью 1,256 млрд долларов на закупку восьми F-16. Причиной стали «нечеткие сервисные гарантии». F-16 — машина четвертого поколения, а F-35 (пятого поколения) продается некоторым союзникам США в два раза дешевле. А даже и так бывает: F-16 достались Тайваню (не входит в НАТО) по 121 млн долл. за единицу, в то время как Болгарии их предлагают по 151 млн. Так что завод в Барановичах еще долго будет обеспечен заказами из Болгарии.



А как же санкции?



Чтобы обойти санкции, парламент Болгарии внес поправки в национальное законодательство. Так что 558-й авиаремонтный завод принял первый Су-25 28 августа 2019-го, последний — 7 октября 2019-го. Три обновленные машины вернулись на авиабазу «Безмер» в октябре и еще три — в декабре 2020-го.



За работу «режим Лукашенко» получит 73,665 млн евро. Это в разы дешевле покупки одного нового F-16.



Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов и главком ВВС генерал-майор Димитар Петров на исходе 2020 года, в разгар протестов в Белоруссии, выразили восторг работой белорусских рабочих и ИТР, о которых Светлана Тихановская и Ко сообщают, будто они бастуют. Причем модернизация выполнена на самом современном уровне.



Появилась спутниковая навигация ГЛОНАСС и GPS, расширены возможности применения ракетного вооружения, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности, новая система связи позволяет обмениваться данными с наземными войсками и морскими силами. Ресурс фюзеляжей продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш — на 500 часов. Командир авиабазы «Безмер» полковник Милен Димитров рапортовал: «После ремонта Су-25 стал совершенно другим, новым и современным самолетом». А начальник генштаба адмирал Ефтимов отметил, что этот контракт — наглядный пример того, куда следует впредь вкладывать средства.



Жирная точка



Самое интересное в этой истории то, что Альянс не чинил никаких препятствий этой сделке с подсанкционной страной. Препятствовали лишь изнутри Болгарии. Это были «конкурирующие фирмы» из местного парламента и правительства. Тот, мимо кого пронесся этот «золотой поезд», мешали и препятствовали.



А Брюссель иронически улыбался.



И это понятно: белорусский подрядчик, несмотря на все существующие санкции и антибелорусскую истерию, для НАТО приемлем, потому что система, построенная «диктатором», дисциплинированная и работает как часы. А вот в евроориентированных, прозападных Грузии и Украине ничего не работает.



НАТО с его многоэтажными стандартами и дальше будет ремонтировать в Белоруссии хоть космические корабли Илона Маска. Лишь бы не в России. Оборонные заводы РФ в списке потенциальных исполнителей даже не рассматривались. А ведь санкции касаются компаний, «финансирующих режим Лукашенко»! Важно помнить, что все эти санкции — про то, чтобы не давать «диктатору» ничего, что позволит ему гонять по дворам беломайданщиков. Ограничения коснулись МЗКТ, 140-го танкоремонтного, электромеханического завода «Агат», «Белтехэкспорта».



В этом списке нет 558-го авиаремонтного завода в Барановичах.







Автор: Максим Максимов для издания В обыденном представлении НАТО — это квинтэссенция всего передового в области стратегий, тактик, военного искусства и современных видов вооружений. Особо восторгаются Альянсом украинские евроориентированные политики. Но когда речь заходит о фактах, вскрывается весьма неприглядная реальность.Для примера можно взять авиацию стран бывшего Варшавского блока, которые сегодня являются членами НАТО.Заслуженный топ у Литвы — одна учебная элька, числящаяся по документам как штурмовик. Латвия — четыре «кукурузника» Ан-2, и это не шутка. Эстония — две учебные эльки, обе арендуются у фирмы Skyline Aviation, плюс два «кукурузника» Ан-2. Словакия — 8 элек, хотя имеются и 12 Миг-29. Правда, боеспособны из них всего четыре, но на эту четверку идет 70% бюджета ВВС страны. Поэтому перспективы покупки Словакией четырнадцати F-16 туманны. У Румынии основа ВВС более солидна — 36 Миг-21. Местные СМИ обещали постановку на вооружение двенадцати F-16. Они должны были долететь еще 2017-м, но не долетели. У Чехии — 25 элек и 14 шведских грифонов фирмы Saab. Последние взяли в аренду. В Польше все серьезно — 48 F-16, 32 Миг-29, 18 Су-22, 8 (итальянских) Aermacchi, который на самом деле российский Як-130. Наконец Болгария. Есть 12 снятых с вооружения Миг-21, 15 Миг-29, 14 Су-25, из них 8 нелетающие. Заказаны F-16, но прилетят они неизвестно когда.Вывод мрачен: членство в НАТО не дало ВВС стран бывшего советского блока ничего.Денег на приобретение новой техники западные государства своим союзникам по НАТО не дают.Парадоксально, но факт: юго-восточный фланг НАТО прикрывают лишь 26 боевых самолетов — советских штурмовиков Су-25. Конкретно у Болгарии их по бумагам 14. Летают из них 5. А контракт на ремонт с белорусами подписали на восемь. Ремонтировать их было теоретически возможно на заводе «Авионамс». Но благодаря болгарским политикам всё усложнилось в разы.В Болгарии денег на ремонт Су-25 не было, их выпрашивали у НАТО и ЕС. Получив, по-честному не растащили, как законную добычу. Но вот потратить их по назначению не было никакой возможности по причине санкций ЕС в отношении Белоруссии. Не тех, которые ввели в 2020 году, а еще очень старых, минимум десятилетней давности.Тогда Брюссель ввел эмбарго на поставки режиму Лукашенко. Контракт на ремонт в Барановичах заключать не имели права. Оставлять страну-члена НАТО без боеспособной авиации — тоже. И тогда Болгария прибегла к юридическому финту.Разрешение на экспорт вооружений для Министерства обороны Болгарии нужно было взять у Министерства экономики. Министр Лукарский такое разрешение не дал, прикрывшись эмбарго. И министр обороны Каракачанов обошел запрет ЕС, внеся в законопроект об изменениях в закон о запрете химического оружия руками депутата Сабатинова изменения к совершенно другому закону — о контроле над экспортом продукции, относящейся к обороне. Это было сделано 31 июля 2019 года в последний день и час работы болгарского парламента, перед вторым, заключительным, чтением.И депутаты всё приняли.В итоге болгаро-советские Су-25 направились в Барановичи. В последний момент ремонту чуть было не помешал банк-корреспондент, через который Болгария перечисляла белорусскому заводу деньги за ремонт четырех «сушек». Но проблему удалось решить.И вот в 2021 году, после драматичнейшего для Белоруссии 2020-го и новых санкций, постфактум появляется новость о том, что скандальные Су-25 болгарских ВВС все же достигли Барановичей и были там модернизированы.Работы над первым штурмовиком с бортовым номером 246 были закончены в сентябре прошлого года на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах — на фоне массовых протестов и поддержки их в ЕС.Уже введен первый пакет санкций. Страны НАТО уже не имеют никакого права оплачивать услуги белорусских предприятий ВПК. Так, страны Балтии по собственной воле остались без запчастей для своих тепловозов.А вот Болгария спешить с санкциями не стала. И в феврале София получит два последних из восьми Су-25, прошедших восстановительный ремонт в Барановичах. И это ещё не конец: болгары намерены модернизировать на 558-м авиазаводе в Барановичах еще шесть самолетов Су-25. В настоящее время параметры сделки определяются специалистами двух стран.Срок службы советских самолетов у Болгарии до 2024 года. К этому сроку ждут американские F-16. Но США предоставят их без вооружения, боеприпасов, а некоторые функции будут заблокированы. При этом у Софии нет денег на F-16 даже в экспортном варианте.В общем, по расчетам командования ВВС Болгарии, после белорусского капремонта советские штурмовики Су-25 смогут простоять на вооружении до 2028 года. А в 2028 году придёт очередь очередного капремонта с продлением срока годности. И будет этот ремонт проходить в Барановичах, как доказавших соотношение цены и качества.Потому что лучше Су-25 в руках, чем F-16 в небесах.Президент Румен Радев уже запретил выполнение контракта стоимостью 1,256 млрд долларов на закупку восьми F-16. Причиной стали «нечеткие сервисные гарантии». F-16 — машина четвертого поколения, а F-35 (пятого поколения) продается некоторым союзникам США в два раза дешевле. А даже и так бывает: F-16 достались Тайваню (не входит в НАТО) по 121 млн долл. за единицу, в то время как Болгарии их предлагают по 151 млн. Так что завод в Барановичах еще долго будет обеспечен заказами из Болгарии.Чтобы обойти санкции, парламент Болгарии внес поправки в национальное законодательство. Так что 558-й авиаремонтный завод принял первый Су-25 28 августа 2019-го, последний — 7 октября 2019-го. Три обновленные машины вернулись на авиабазу «Безмер» в октябре и еще три — в декабре 2020-го.За работу «режим Лукашенко» получит 73,665 млн евро. Это в разы дешевле покупки одного нового F-16.Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов и главком ВВС генерал-майор Димитар Петров на исходе 2020 года, в разгар протестов в Белоруссии, выразили восторг работой белорусских рабочих и ИТР, о которых Светлана Тихановская и Ко сообщают, будто они бастуют. Причем модернизация выполнена на самом современном уровне.Появилась спутниковая навигация ГЛОНАСС и GPS, расширены возможности применения ракетного вооружения, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности, новая система связи позволяет обмениваться данными с наземными войсками и морскими силами. Ресурс фюзеляжей продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш — на 500 часов. Командир авиабазы «Безмер» полковник Милен Димитров рапортовал: «После ремонта Су-25 стал совершенно другим, новым и современным самолетом». А начальник генштаба адмирал Ефтимов отметил, что этот контракт — наглядный пример того, куда следует впредь вкладывать средства.Самое интересное в этой истории то, что Альянс не чинил никаких препятствий этой сделке с подсанкционной страной. Препятствовали лишь изнутри Болгарии. Это были «конкурирующие фирмы» из местного парламента и правительства. Тот, мимо кого пронесся этот «золотой поезд», мешали и препятствовали.А Брюссель иронически улыбался.И это понятно: белорусский подрядчик, несмотря на все существующие санкции и антибелорусскую истерию, для НАТО приемлем, потому что система, построенная «диктатором», дисциплинированная и работает как часы. А вот в евроориентированных, прозападных Грузии и Украине ничего не работает.НАТО с его многоэтажными стандартами и дальше будет ремонтировать в Белоруссии хоть космические корабли Илона Маска. Лишь бы не в России. Оборонные заводы РФ в списке потенциальных исполнителей даже не рассматривались. А ведь санкции касаются компаний, «финансирующих режим Лукашенко»! Важно помнить, что все эти санкции — про то, чтобы не давать «диктатору» ничего, что позволит ему гонять по дворам беломайданщиков. Ограничения коснулись МЗКТ, 140-го танкоремонтного, электромеханического завода «Агат», «Белтехэкспорта».В этом списке нет 558-го авиаремонтного завода в Барановичах.Автор: Максим Максимов для издания УКРАИНА.РУ ukraina.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: сотрудничество, санкции, евросоюз, Лукашенко — статья прочитана 137 раз Комментарии