Страны Балтии пригрозили заблокировать Фонд восстановления ЕС ради денег для Rail Baltica 🔊 Воспроизвести



Литва, Латвия и Эстония намерены обеспечить финансирование строительства магистрали Rail Baltica и, чтобы защитить этот проект, угрожают заблокировать Фонд восстановления Евросоюза. Соответствующее письмо власти стран Балтии направили премьер-министру Португалии Антониу Коште, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, сообщает



Как отмечает издание, ожидалось, что Rail Baltica получит 1,4 млрд евро в рамках июльской сделки прошлого года между лидерами стран Евросоюза, однако депутаты Европейского парламента выступают против финансирования каких-либо конкретных проектов. Литва, Латвия и Эстония намерены обеспечить финансирование строительства магистрали Rail Baltica и, чтобы защитить этот проект, угрожают заблокировать Фонд восстановления Евросоюза. Соответствующее письмо власти стран Балтии направили премьер-министру Португалии Антониу Коште, который в настоящее время председательствует в Совете ЕС, сообщает РУБАЛТИК со ссылкой на Politico.eu.Как отмечает издание, ожидалось, что Rail Baltica получит 1,4 млрд евро в рамках июльской сделки прошлого года между лидерами стран Евросоюза, однако депутаты Европейского парламента выступают против финансирования каких-либо конкретных проектов. Автор статьи подчеркивает, что Балтийские республики, стремясь обеспечить поддержку Rail Baltica, теперь угрожают заблокировать запуск пакета Фонда восстановления в размере 750 млрд евро. В письме от 18 января бывший премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и президент Литвы Гитанас Науседа попросили Антониу Кошту «уважать решение лидеров стран Евросоюза о выделении 1,4 млрд Rail Baltica».



В свою очередь депутаты Европарламента поддерживают строительство магистрали Rail Baltica, но отказываются давать деньги на этот проект.



«Такое выделение средств из бюджета невозможно. Это ненормальная процедура», — заявил депутат из Румынии, член Европейской народной партии Мариан-Жан Маринеску.



Он сослался на правила фонда Connecting Europe Facility, занимающегося финансированием транспорта, энергетики и цифровой инфраструктуры, согласно которым средства должны распределяться на конкурсной основе.



«Я понимаю, что они [страны Балтии] уже знают победителя этого конкурса. Однако деньги предназначены для всех государств-членов и должны использоваться для всех государств-членов», — добавил Маринеску.



Между тем представители Балтийских республик настаивают, что Европарламент не может отменить июльское соглашение между лидерами стран Евросоюза. В пятницу, во время очередного раунда трехсторонних переговоров между парламентом, советом и комиссией решение найдено не было, новая дата заседания по этому вопросу пока не назначена.



В декабре стало известно, что Евросоюз готов выделить дополнительно 182 млн евро на строительство Rail Baltica.



Магистраль Rail Baltica — крупнейший инфраструктурный проект стран Балтии. Протяженность железной дороги составит 870 километров, она должна соединить столицы Балтийских республик с польско-литовской границей. Завершить ее возведение планируется до 2026 года. rubaltic.ru Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: финансирование, соглашение, Rail Baltica, дорога, Ратификация — статья прочитана 145 раз Комментарии