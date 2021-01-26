В открытую: Санду отдала Совбез Молдавии под контроль Сороса 🔊 Воспроизвести Джордж Сорос, Майя Санду. Иллюстрация: katehon.com



Президент Молдавии Майя Санду сегодня, 25 января, подписала указ о создании Высшего совета безопасности (ВСБ) и о проведении первого заседания в новом составе, которое состоится на следующий день, сообщает



«Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности. При этом в соответствии с измененным постановлением ВСБ его состав пополнен 11 гражданами», — отмечено на странице президентской администрации в соцсети Facebook. Президент Молдавии Майя Санду сегодня, 25 января, подписала указ о создании Высшего совета безопасности (ВСБ) и о проведении первого заседания в новом составе, которое состоится на следующий день, сообщает EADaily . Состав ВСБ был расширен представителями неправительственных организаций с зарубежным финансированием, а также аффилированных с фондом Джорджа Сороса.«Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности. При этом в соответствии с измененным постановлением ВСБ его состав пополнен 11 гражданами», — отмечено на странице президентской администрации в соцсети Facebook. Таким образом, в состав ВСБ, помимо официальных членов, также войдут генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советник по юстиции Олеся Стамати, по здравоохранению Алла Немеренко, по экономике Вячеслав Негруца, депутаты партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу и Сергей Литвиненко, партии «Платформа DA» Кирилл Моцпан, заместитель председателя Нацбанка Владимир Мунтяну и три эксперта — Сергей Гайбу (экономист Expert-Grup), Татьяна Рэдукану (председатель админсовета Центра юридических ресурсов) и Владислав Кульминский (председатель Института стратегических инициатив).



«Высший совет безопасности осуществляет свою деятельность на основании Конституции Молдавии, Закона о государственной безопасности, Закона о национальной обороне, других законодательных актов и положения о Высшем совете безопасности, утвержденного президентом республики», — говорится в тексте указа.



В документе также подчеркивается, что правительство и органы публичного управления будут представлять Высшему совету безопасности информацию, необходимую для его деятельности, и оказывать ему всестороннюю помощь.



«Майя Санду открыто подрывает национальную безопасность страны. Сегодня она своим указом утвердила состав Высшего совета безопасности, куда вошли представители нескольких неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, в том числе от структур Сороса. А ведь члены ВСБ имеют доступ к гостайне!» — возмутился советник экс-президента (Игоря Додона) Эрнест Варданян.



В свою очередь депутат Партии социалистов Богдан Цырдя считает, что Санду продолжает открыто «сливать» молдавское государство и его институты власти Джорджу Соросу.



«Это просто дичь. Санду полностью сдает Соросу один из стратегических институтов Власти — Совет Безопасности. Более того, все члены Совбеза получили доступ к гостайне!!! Из 11-ти назначенных лично Санду членов Совбеза, три НПО из сети Сороса! Но дела обстоят еще хуже. На самом деле, семь из 11-ти членов Собвеза — это соросята. Стамате — НПО AGER, Литвиненко — Fortius, Гросу — CRJM, Негруцэ — Transparency International, Гайбу — Expert Grup, Кульминский — IPIS, Рэдукану — CRJM! Ну и управляет всем этим заведением Майя Санду — член сената фонда Сороса в 2009—2010-м годах. Майя Григорьевна! Может, хватит прятаться за пальцем? Назначьте сразу старика Джорджа Сороса генсеком Cовбеза! Так будет и честно, и правильно», — написал Цырдя в Facebook.



Как сообщало EADaily , глава государства Майя Санду сегодня внесла поправки в регламент Высшего совета безопасности (ВСБ), установив точные критерии в отношении лиц, которые могут быть его членами. Указом, подписанным президентом, теперь положение документа с формулировкой «занимающие ответственные должности» заменено на «которые отвечают следующим условиям: имеет гражданство Республики Молдавия — владеет румынским языком — не имеет судимости — пользуется безупречной репутацией». eadaily.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, президент, выборы, Сорос, Молдова, нацбезопасность, Санду — статья прочитана 193 раза Комментарии