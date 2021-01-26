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Количество фальшивых евро за год сократилось более чем наполовину – Банк Литвы
В прошлом году в Банке Литвы (БЛ, центробанк) было изучено 1333 единицы фальшивых евро - на 57% меньше, чем за 2019 год (3078).
В 2020 году было изучено 1172 поддельные банкноты и 161 монета, сообщил центробанк.
"Фальшивых денег в обращении становится меньше не только в Литве, но и во всей еврозоне. Уменьшение может быть обусловлено разными причинми, а одна из них - во время карантина немного сократились расчеты наличными", - сказала для пресс-релиза эксперт БЛ по наличным деньгам Ева Ванскявиче.
Больше всего в прошлом году, как и в 2019 году, было выявлено поддельных банкнот достоинством 50 и 20 евро, они составили 46% и 18% всех поддельных банкнот соответственно. Меньше всего было обнаружено фальшивых банконт достоинством 5 и 200 евро.
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: статистика, Банк Литвы, фальшивомгнетчики
География: Литва
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