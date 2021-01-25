Загрузка... Метеорологи в Литве предупреждают о метели, которая может длиться до полутора суток 🔊 Воспроизвести



Представители Литовской гидрометеорологической службы предупреждают, что как минимум до вечера вторника в западной Литве, особенно в юго-западных районах ожидаются обильные снегопады, сильной вытер и метель, а ночью по причине близкой к нулю температуре может образоваться гололед.



Как сообщила BNS в понедельник синоптик службы Эдита Гечайте, активный циклон достигнет южных районов Литвы к вечеру понедельника.



"Уже сегодня местами ожидается обильные снег в южных районах, а в ближайшие сутки мы ожидаем, что ночью, а местами и днем – в восточной части страны, ожидается сильный снег", – сказала Э. Гечайте.



"Это опасное явление, информация об этом будет передана всем ведомствам", – добавила синоптик. Представители Литовской гидрометеорологической службы предупреждают, что как минимум до вечера вторника в западной Литве, особенно в юго-западных районах ожидаются обильные снегопады, сильной вытер и метель, а ночью по причине близкой к нулю температуре может образоваться гололед.Как сообщила BNS в понедельник синоптик службы Эдита Гечайте, активный циклон достигнет южных районов Литвы к вечеру понедельника."Уже сегодня местами ожидается обильные снег в южных районах, а в ближайшие сутки мы ожидаем, что ночью, а местами и днем – в восточной части страны, ожидается сильный снег", – сказала Э. Гечайте."Это опасное явление, информация об этом будет передана всем ведомствам", – добавила синоптик. По ее словам, во вторник ночью температура местами упадет до минус 4 градусов, в части районов образуется гололед, днем он может сохраниться, скользко будет и по причине обильного снегопада.



"Во вторник утром ветер усилится, начиная с южных районов, порывы утром в южных районах будут достигать 15 метров в секунду, а днем в большинстве районов – 15–19 метров в секунду", – предупредила специалист.



Снег ожидается и в среду ночью, но его количество должно уменьшиться. Скорость ветра сохранится.



Муниципальная компания Вильнюса Grinda сообщила, что снегопад, который продлится более суток, ожидается с 16-17 часов понедельника, а в ближайшие сутки снега будет до 30 см.



"Такого снега, который ожидается с 25 на 28 января, опытные работники службы не видели уже 15 лет", - предупредила Grinda. Загрузка... BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: прогноз, Ветер, снег, погода, температура, метель География: Литва — статья прочитана 160 раз Комментарии