Сквозь итальянский прицел 🔊 Воспроизвести Фото: biathlonworld.com







Седьмой этап Кубка мира по биатлону проходил в итальянском Антхольце. Его программу в четверг, 21 января, открыла женская индивидуальная гонка на 15 км, в которой каждый промах автоматически добавлял к результату спортсменки одну штрафную минуту.



Гонка проходила в очень непростых погодных условиях – снег напополам с дождём. Возможно, этот фактор повлиял на то, что подиум по итогам гонки выглядел необычно: на первом месте – Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 1 промах), на втором – украинка Юлия Джима (+43,7 сек; 0 промахов), на третьем – француженка Анаис Шевалье (+1:04,0; 1).



Неплохо выступила Габриэле Лещинскайте, занявшая в итоге 55 место (+5:42,0; 2). Её подруга по команде Наталья Кочергина финишировала на 79 месте (+8:21,4; 6). Гонка проходила в очень непростых погодных условиях – снег напополам с дождём. Возможно, этот фактор повлиял на то, что подиум по итогам гонки выглядел необычно: на первом месте – Лиза Тереза Хаузер (Австрия, 1 промах), на втором – украинка Юлия Джима (+43,7 сек; 0 промахов), на третьем – француженка Анаис Шевалье (+1:04,0; 1).Неплохо выступила Габриэле Лещинскайте, занявшая в итоге 55 место (+5:42,0; 2). Её подруга по команде Наталья Кочергина финишировала на 79 месте (+8:21,4; 6).



И здесь прекрасно выступил россиянин Александр Логинов, поразивший все 20 мишеней. Следом за ним расположились норвежец Стурла Холм Легрейд (+58,5) и француз Кентен Фийон Майе (+1:10,6), пробежавшие два десятка километров быстрее Логинова, но допустившие по два роковых промаха.







Представители Литвы эту гонку закончили, не добавив себе очков в общий зачёт: Кароль Домбровский занял 53 место (+5;04,2; 2), Томас Каукенас – 55-е (+5:19,2; 4), а Витаутас Строля – 75 (+6:55,8; 5).



В субботу, 23 января, были проведены две гонки. Первыми в масс-старте соревновались женщины. Лучшей среди 30 самых лучших на сегодня биатлонисток была француженка Жулия Симон, победившая после захода на три (1) штрафных круга. На втором месте – шведка Ханна Эберг (+0,2 секунды! 1 штрафной круг), на третьем – Лиза Тереза Хаузер из Австрии (+3,5; 1).



К слову, перед последним огневым рубежом лидировала россиянка Светлана Миронова, но две её последние пули ушли «в молоко», в итоге – только шестое место.



Затем прошла мужская эстафета 4 х 7,5 км. И здесь лучшими оказались представители Франции. Причём Эмильен Жаклен финишным броском обошёл самого Йоханнеса Бё, считающегося самым быстрым среди биатлонистов.



На третьем месте – сборная России (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), которая вырвала «бронзу», также обойдя своего конкурента – сборную Германии – у самой финишной черты.



Примечательно, что и у норвежской команды, и у российской – по одному штрафному кругу, на который пришлось зайти соответственно Йоханнесу Дале и Александру Логинову.



Завершали программу стартов Антхольце женская эстафета 4 х 6 км и мужский масс-старт на 15 км.



У женщин первенствовала сборная России (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева), обошедшаяся 9 дополнительными патронами. На втором месте – сборная Германии (+11,0; 6 доп. патронов), на третьем – француженки (+21,2; 1 штрафной круг, 9 доп. патронов).



У мужчин в масс-старте уверенно победил Йоханнес Бё, не давший соперникам возможности оспорить его очередное «золото» (1 штрафной круг). «Серебро» - у француза Кентена Фийона Майе (+31,3: 2), «бронза» - у представителя Словении Якова Фака (+44,2; 1).



Следующий этап Кубка мира начнётся 4 февраля, и пройдет он в чешском городе Нове-Место. А перед этим с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй состоится чемпионат Европы по биатлону, а с 10 по 20 февраля в словенском городе Поклюка будет проходить уже чемпионат мира.







Кубок мира по биатлону



Общий зачёт после 7 этапов



Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 709 очков,



2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 645,



3. Тарьей Бё (Норвегия) – 566,



4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 545,



5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 506…



44. В.Строля (Литва) – 74,



59. К.Домбровский (Литва) – 23.



Женщины



1. Марте Рёйселанд, (Норвегия) – 625 очков,



2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 617,



3. Ханна Эберг (Швеция) – 616,



4. Доротея Вирер (Италия) – 509,



5. Франциска Пройс (Германия) – 490.







Кубок наций



Мужчины



1. Норвегия – 5526 очков,



2. Франция – 4953,



3. Германия – 4748,



4. Россия – 4560,



5. Швеция – 4509…



16. Литва – 2666.



Женщины



1. Франция – 4947,



2. Швеция – 4902,



3. Германия – 4885,



4. Норвегия – 4836,



5. Россия – 4559…



23. Литва – 1143.



Днём позже в такой же гонке, но на дистанции 20 км соревновались мужчины.И здесь прекрасно выступил россиянин Александр Логинов, поразивший все 20 мишеней. Следом за ним расположились норвежец Стурла Холм Легрейд (+58,5) и француз Кентен Фийон Майе (+1:10,6), пробежавшие два десятка километров быстрее Логинова, но допустившие по два роковых промаха.Представители Литвы эту гонку закончили, не добавив себе очков в общий зачёт: Кароль Домбровский занял 53 место (+5;04,2; 2), Томас Каукенас – 55-е (+5:19,2; 4), а Витаутас Строля – 75 (+6:55,8; 5).В субботу, 23 января, были проведены две гонки. Первыми в масс-старте соревновались женщины. Лучшей среди 30 самых лучших на сегодня биатлонисток была француженка Жулия Симон, победившая после захода на три (1) штрафных круга. На втором месте – шведка Ханна Эберг (+0,2 секунды! 1 штрафной круг), на третьем – Лиза Тереза Хаузер из Австрии (+3,5; 1).К слову, перед последним огневым рубежом лидировала россиянка Светлана Миронова, но две её последние пули ушли «в молоко», в итоге – только шестое место.Затем прошла мужская эстафета 4 х 7,5 км. И здесь лучшими оказались представители Франции. Причём Эмильен Жаклен финишным броском обошёл самого Йоханнеса Бё, считающегося самым быстрым среди биатлонистов.На третьем месте – сборная России (Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов), которая вырвала «бронзу», также обойдя своего конкурента – сборную Германии – у самой финишной черты.Примечательно, что и у норвежской команды, и у российской – по одному штрафному кругу, на который пришлось зайти соответственно Йоханнесу Дале и Александру Логинову.Завершали программу стартов Антхольце женская эстафета 4 х 6 км и мужский масс-старт на 15 км.У женщин первенствовала сборная России (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева), обошедшаяся 9 дополнительными патронами. На втором месте – сборная Германии (+11,0; 6 доп. патронов), на третьем – француженки (+21,2; 1 штрафной круг, 9 доп. патронов).У мужчин в масс-старте уверенно победил Йоханнес Бё, не давший соперникам возможности оспорить его очередное «золото» (1 штрафной круг). «Серебро» - у француза Кентена Фийона Майе (+31,3: 2), «бронза» - у представителя Словении Якова Фака (+44,2; 1).Следующий этап Кубка мира начнётся 4 февраля, и пройдет он в чешском городе Нове-Место. А перед этим с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй состоится чемпионат Европы по биатлону, а с 10 по 20 февраля в словенском городе Поклюка будет проходить уже чемпионат мира.1. Йоханнес Бё (Норвегия) - 709 очков,2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 645,3. Тарьей Бё (Норвегия) – 566,4. Йоханнес Дале (Норвегия) – 545,5. Кентен Фийон Майе (Франция) – 506…44. В.Строля (Литва) – 74,59. К.Домбровский (Литва) – 23.1. Марте Рёйселанд, (Норвегия) – 625 очков,2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 617,3. Ханна Эберг (Швеция) – 616,4. Доротея Вирер (Италия) – 509,5. Франциска Пройс (Германия) – 490.1. Норвегия – 5526 очков,2. Франция – 4953,3. Германия – 4748,4. Россия – 4560,5. Швеция – 4509…16. Литва – 2666.1. Франция – 4947,2. Швеция – 4902,3. Германия – 4885,4. Норвегия – 4836,5. Россия – 4559…23. Литва – 1143. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Антхольц — статья прочитана 121 раз Комментарии