В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 792 белорусам 🔊 Воспроизвести



По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).



367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища.



"Активность граждан Беларуси (в плане переезда в Литву - ред.) не спадает, каждую неделю мы выдаем решения и они приезжают. Отрадно, что мы можем предложить безопасное убежище людям, которые борются за свою свободу и независимость", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.



Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.



Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища."Активность граждан Беларуси (в плане переезда в Литву - ред.) не спадает, каждую неделю мы выдаем решения и они приезжают. Отрадно, что мы можем предложить безопасное убежище людям, которые борются за свою свободу и независимость", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии