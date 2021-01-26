|
В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 792 белорусам
По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).
367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища.
"Активность граждан Беларуси (в плане переезда в Литву - ред.) не спадает, каждую неделю мы выдаем решения и они приезжают. Отрадно, что мы можем предложить безопасное убежище людям, которые борются за свою свободу и независимость", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.
Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.
Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|