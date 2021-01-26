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В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 792 белорусам



По гуманитарным причинам в Литву разрешено приехать 792 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник Министерство внутренних дел (МВД).

367 из получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 87 человек попросили убежища.

"Активность граждан Беларуси (в плане переезда в Литву - ред.) не спадает, каждую неделю мы выдаем решения и они приезжают. Отрадно, что мы можем предложить безопасное убежище людям, которые борются за свою свободу и независимость", - сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.

Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты
География: Литва
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добавлена сегодня, 26 января, 09:30

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