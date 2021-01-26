В прошлом году мошенники выманили у жителей Литвы более 4, 5 млн евро, показывает статистика 🔊 Воспроизвести



Урон жителям Литвы, причиненный электронными мошенниками в прошлом году, превысил 4,5 млн евро. Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) зафиксировали в прошлом году 1336 случае электронного мошенничества.



Самый большой урон причинен при перехвате переписки по электронной почте и посредством вовлечения людей в сети инвестиционного мошенничества. Немного снижается доля инцидентов, подкрепленных личным контактом преступников с жертвой и внушением, однако становится больше изощренных схем, мишенью которых становятся предприятия и организации, сообщила ЛБА.



Урон, причиненный в результате так называемого инвестиционного мошенничества, когда преступники при помощи манипуляций вынуждают жителей якобы инвестировать в рискованные инструменты, а на самом деле - выманивают деньги, составил 1,7 млн евро. В прошлом году таких инцидентов было больше всех остальных - 295 случаев.



Огромный ущерб несут не только жители, но и предприятия в результате перехвата переписки по электронной почте и подделки данных счетов-фактур. Таких случаев за весь прошлый год зафиксирован 51, урон от них превысил 1 млн евро.



Несмотря на то, что все больше инцидентов происходит в виртуальной среде, злоумышленники по-прежнему нередко пользуются телефоном: случаев телефонного мошенничества в прошлом году было выявлено 163, урон от них составил 475 тыс. евро. Урон жителям Литвы, причиненный электронными мошенниками в прошлом году, превысил 4,5 млн евро. Члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) зафиксировали в прошлом году 1336 случае электронного мошенничества.Самый большой урон причинен при перехвате переписки по электронной почте и посредством вовлечения людей в сети инвестиционного мошенничества. Немного снижается доля инцидентов, подкрепленных личным контактом преступников с жертвой и внушением, однако становится больше изощренных схем, мишенью которых становятся предприятия и организации, сообщила ЛБА.Урон, причиненный в результате так называемого инвестиционного мошенничества, когда преступники при помощи манипуляций вынуждают жителей якобы инвестировать в рискованные инструменты, а на самом деле - выманивают деньги, составил 1,7 млн евро. В прошлом году таких инцидентов было больше всех остальных - 295 случаев.Огромный ущерб несут не только жители, но и предприятия в результате перехвата переписки по электронной почте и подделки данных счетов-фактур. Таких случаев за весь прошлый год зафиксирован 51, урон от них превысил 1 млн евро.Несмотря на то, что все больше инцидентов происходит в виртуальной среде, злоумышленники по-прежнему нередко пользуются телефоном: случаев телефонного мошенничества в прошлом году было выявлено 163, урон от них составил 475 тыс. евро. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: интернет, группировка, мошенники, банк География: Литва — статья прочитана 153 раза Комментарии