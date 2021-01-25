Министр культуры обещает внимательнее оценивать приезжающих в Литву деятелей культуры 🔊 Воспроизвести



Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает внимательнее оцеивать приезжащих в Литву исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры. После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, мотивируя тем, что он публично оправдывает оккупацию Крыма, С. Кайрис говорит, что Минкульту очень пригодился бы "четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве" и при распределении помощи за отмененнные из-за карантина мероприятия. "Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинг культурного пространства или, скажем, идентификация наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы, чем заняться, и я думаю, что какие-то вещи уже опоздали", - сказал министр в интервью BNS. "Если говорить о "мягкой силе", которую используют недружественные страны именно через культуры, то мы как сектор, министерство, которое наблюдает за ситуацией, могли бы предпринимать проактивные действия, не только реагировать, говоря о последствиях", - добавил он. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещает внимательнее оцеивать приезжащих в Литву исполнителей популярной музыки и других деятелей культуры. После того, как Литва запретила на пять лет въезд в Литву российскому певцу Филиппу Киркорову, мотивируя тем, что он публично оправдывает оккупацию Крыма, С. Кайрис говорит, что Минкульту очень пригодился бы "четкий список таких лиц, которые нежелательны в Литве" и при распределении помощи за отмененнные из-за карантина мероприятия. "Могла бы быть активнее и роль самого Министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинг культурного пространства или, скажем, идентификация наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей. Министерству культуры тут было бы, чем заняться, и я думаю, что какие-то вещи уже опоздали", - сказал министр в интервью BNS. "Если говорить о "мягкой силе", которую используют недружественные страны именно через культуры, то мы как сектор, министерство, которое наблюдает за ситуацией, могли бы предпринимать проактивные действия, не только реагировать, говоря о последствиях", - добавил он. BNS Категории: политика, культура Ключевые слова: Россия, концерты, санкции, компенсации, МИД, артисты География: Литва — статья прочитана 136 раз Комментарии