Действия против оппозиции в России – возвращение в Сталинскую эпоху, считает президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Насильственные действия против оппозиции и ее сторонников в России являются возвратом к эре советского диктатора Иосифа Сталина, заявил литовский президент Гитанас Науседа.



В субботу в социальной сети Twitter Г. Науседа также призвал отпустить задержанных во время массовых протестов против ареста лидера оппозиции Алексея Навального.



"Литва строго осуждает жестокие аресты мирных протестующих, поддерживающих А. Навального в России. Отрицание политических прав оппозиции является возвратом в сталинскую эру. Незаконно задержанные протестующие, включая и супругу А. Навального, должны быть незамедлительно освобождены", – написал президент.



Несколько ранее аресты осудил и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший это "признаком ослабления режима", он также призвал освободить задержанных. Насильственные действия против оппозиции и ее сторонников в России являются возвратом к эре советского диктатора Иосифа Сталина, заявил литовский президент Гитанас Науседа.В субботу в социальной сети Twitter Г. Науседа также призвал отпустить задержанных во время массовых протестов против ареста лидера оппозиции Алексея Навального."Литва строго осуждает жестокие аресты мирных протестующих, поддерживающих А. Навального в России. Отрицание политических прав оппозиции является возвратом в сталинскую эру. Незаконно задержанные протестующие, включая и супругу А. Навального, должны быть незамедлительно освобождены", – написал президент.Несколько ранее аресты осудил и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, назвавший это "признаком ослабления режима", он также призвал освободить задержанных.



А. Навальный, являющийся активным критиком В. Путина, в минувшие выходные вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии, куда он был доставлен после отравления веществом "Новичок". Он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.



Эти протесты в Москве считаются самыми массовыми с 2019 года, когда сторонники А. Навального вышли на улицы требовать свободных выборов в местные органы власти.







Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что из-за действий против российского оппозиционера Алексея Навального к Кремля следует применить санкции.



"Думаю, что Евросоюз (ЕС) должен направить решительный месседж, что это неприемлемо. На мой взгляд, у нас есть эффективный механизм - глобальный режим санкций ЕС в связи с правами человека, и я считаю, что этим следует решительно воспользоваться, чтобы направить четкий месседж, что мириться с нарушениями прав человека, где бы они не имели место: в Минске, Москве или Гонконге, - не будут", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.



Российские силовые структуры 17 января задержали в московском аэропорту А. Навального и несколько десятков журналистов и активистов, приехавших его встретить, а в минувшую субботу применили силу против тысяч мирных участников протестов в городах России, более 6 тыс. из них задержали.



Г. Ландсбергис вместе с министрами Эстонии и Латвии призвал ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении сотрудников правоохраны, ответственных за насилие и аресты.



Другой важной темой литовский министр считает предоставление вакцин от COVID-19 соседним с ЕС странами. По словам Г. Ландсбергиса, то, что AstraZeneca сокращает производственные мощности и объемы поставок созданной ею вакцины Европе будут меньше, чем ожидалось - плохая новость не только для ЕС, но и для его соседних стран.



Кроме того, по словам Г. Ландсбергиса, важным вопросом на заседании будут трансатлантические отношения.



"Думаю, это лучший повод восстановить то, что потеряло силу в течение последних четырех лет, и всспользоваться этой возможностью, обсуждая вопросы, важнейшие по обе стороны Атлантического океана: климат, торговля, права человека", - сказал он. В субботу в России сообщили о задержании более 1,3 тыс. протестующих на организованных в десятках городов страны массовых акциях протеста, они были организованы в поддержку известного критика Кремля Алексея Навального, который был арестован. Среди задержанных и супруга А. Навального - Юлия, его соратники.А. Навальный, являющийся активным критиком В. Путина, в минувшие выходные вернулся в Москву после нескольких месяцев лечения и восстановления в Германии, куда он был доставлен после отравления веществом "Новичок". Он был задержан в аэропорту Шереметьево и доставлен в СИЗО.Эти протесты в Москве считаются самыми массовыми с 2019 года, когда сторонники А. Навального вышли на улицы требовать свободных выборов в местные органы власти.Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что из-за действий против российского оппозиционера Алексея Навального к Кремля следует применить санкции."Думаю, что Евросоюз (ЕС) должен направить решительный месседж, что это неприемлемо. На мой взгляд, у нас есть эффективный механизм - глобальный режим санкций ЕС в связи с правами человека, и я считаю, что этим следует решительно воспользоваться, чтобы направить четкий месседж, что мириться с нарушениями прав человека, где бы они не имели место: в Минске, Москве или Гонконге, - не будут", - сказал Г. Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.Российские силовые структуры 17 января задержали в московском аэропорту А. Навального и несколько десятков журналистов и активистов, приехавших его встретить, а в минувшую субботу применили силу против тысяч мирных участников протестов в городах России, более 6 тыс. из них задержали.Г. Ландсбергис вместе с министрами Эстонии и Латвии призвал ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении сотрудников правоохраны, ответственных за насилие и аресты.Другой важной темой литовский министр считает предоставление вакцин от COVID-19 соседним с ЕС странами. По словам Г. Ландсбергиса, то, что AstraZeneca сокращает производственные мощности и объемы поставок созданной ею вакцины Европе будут меньше, чем ожидалось - плохая новость не только для ЕС, но и для его соседних стран.Кроме того, по словам Г. Ландсбергиса, важным вопросом на заседании будут трансатлантические отношения."Думаю, это лучший повод восстановить то, что потеряло силу в течение последних четырех лет, и всспользоваться этой возможностью, обсуждая вопросы, важнейшие по обе стороны Атлантического океана: климат, торговля, права человека", - сказал он. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: арест, санкции, полиция, протесты, Навальный География: Литва — статья прочитана 174 раза Комментарии