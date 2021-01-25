Главная >> Новости >> экономика, здоровье >> В Литву поступила шестая партия вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19

В Литву поступила шестая партия вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19



В понедельник утром самолетом из Бельгии в Литву поступила шестая партия вакцины COVID-19, созданная фармкомпаниями BioNTech и Pfizer в количестве 25 тыс. 740 доз, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.

По данным ведомствам, часть этих вакцин будет направлена на вторичную вакцинацию медработников, уже получивших первую дозу, а часть будет направлена для прививки работников соцучреждений и учреждений опеки, которые напрямую не работают с пациентами COVID-19.

По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины в Литве получили более 58 тыс. человек, вторую – почти 9 тысяч.

Кроме вакцины BioNTech и Pfizer, в Литве прививают и вакциной, созданной компанией Moderna.
BNS
Категории: экономика, здоровье
Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 85 раз
добавлена сегодня, 25 января, 17:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка