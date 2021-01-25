В Литву поступила шестая партия вакцины BioNTech-Pfizer от COVID-19 🔊 Воспроизвести



В понедельник утром самолетом из Бельгии в Литву поступила шестая партия вакцины COVID-19, созданная фармкомпаниями BioNTech и Pfizer в количестве 25 тыс. 740 доз, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.



По данным ведомствам, часть этих вакцин будет направлена на вторичную вакцинацию медработников, уже получивших первую дозу, а часть будет направлена для прививки работников соцучреждений и учреждений опеки, которые напрямую не работают с пациентами COVID-19.



По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины в Литве получили более 58 тыс. человек, вторую – почти 9 тысяч.



Кроме вакцины BioNTech и Pfizer, в Литве прививают и вакциной, созданной компанией Moderna. В понедельник утром самолетом из Бельгии в Литву поступила шестая партия вакцины COVID-19, созданная фармкомпаниями BioNTech и Pfizer в количестве 25 тыс. 740 доз, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.По данным ведомствам, часть этих вакцин будет направлена на вторичную вакцинацию медработников, уже получивших первую дозу, а часть будет направлена для прививки работников соцучреждений и учреждений опеки, которые напрямую не работают с пациентами COVID-19.По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины в Литве получили более 58 тыс. человек, вторую – почти 9 тысяч.Кроме вакцины BioNTech и Pfizer, в Литве прививают и вакциной, созданной компанией Moderna. BNS Категории: экономика, здоровье Ключевые слова: вакцина, покупка, минздрав, коронавирус География: Литва — статья прочитана 85 раз Комментарии