Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В прошлом году, по сравнению с 2019 годом, промпроизводство и продажи в Литве в сопоставимых ценах сократились на 2,4% до 21,3 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней промышленный спад составил 1,9%.



Только в декабре 2020 года, по сравнению с ноябрем, промпроизводство и продажи за вычетом сезонного фактора и количества рабочих дней, выросло на 0,6% до 1,8 млрд евро (без вычета – снизились на 4,3%), сообщил Департамент статистики.



За месяц, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, продукция сферы транспортных средств и оборудования выросла на 35,7%, продукция швейной промышленности – на 6,2%, производство пищевых продуктов - на 8%, электрооборудования – на 9%, древесины и изделий из нее, за исключением мебели, – на 7%. В прошлом году, по сравнению с 2019 годом, промпроизводство и продажи в Литве в сопоставимых ценах сократились на 2,4% до 21,3 млрд евро. Без вычета влияния количества рабочих дней промышленный спад составил 1,9%.Только в декабре 2020 года, по сравнению с ноябрем, промпроизводство и продажи за вычетом сезонного фактора и количества рабочих дней, выросло на 0,6% до 1,8 млрд евро (без вычета – снизились на 4,3%), сообщил Департамент статистики.За месяц, за вычетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней, продукция сферы транспортных средств и оборудования выросла на 35,7%, продукция швейной промышленности – на 6,2%, производство пищевых продуктов - на 8%, электрооборудования – на 9%, древесины и изделий из нее, за исключением мебели, – на 7%. * * *



С января к международной бирже биотоплива Baltpool присоединилась одна из крупнейших шведских энергокомпаний Stockholm Exergi, сообщила биржа.



На бирже компания будет закупать топливо для трех своих электростанций.



"Торговля на Baltpool поможет нам найти новых поставщиков, обеспечит здоровую конкуренцию на рынке и прозрачность сделок", – отметила в пресс-релизе руководитель по поставкам топлива Stockholm Exergi Моника Лундгрен.



По словам главы Baltpool Андрюса Смайлюкаса, подключение этого участника демонстрирует признание ценности этой биржи и его привлекательность в международном масштабе.



Одна из крупнейших когенерационных станций в Европе Vartaverket за год производит около 2,6 терватт-часов теплоэнергии и 0,5 тераватт-часов электроэнергии, а потребляет 2 тераватт-часов древесной щепы. Также топливо будет закупаться для станции Hasselbyverket, которая за год использует 450 гигаватт-часов древесных гранул, и станции Bristaverket, которая использует 650 гигаватт-часов.



Stockholm Exergi поставляет теплоэнергию более 800 тыс. домашних хозяйств.



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В свете планирования к установке в Литве накопителей электроэнергии (батарей) в 200 мегаватт, необходимых для надежной работы системы электропередачи, госэнергогруппа Epso-G объявила конкурс их оборудования.



Конкурс на проектировку, производство, оборудование и техобслуживание батарей стоимостью приблизительно 100 млн евро был объявлен в пятницу, сообщается на Центральном портале публичных закупок.



Через 14 месяцев должны быть оборудованы четыре батареи мощностью по 50 мегаватт и ёмкостью 50 мегаватт-часов на четырех трансформаторных станциях в 110-330 киловольт, необходимые для моментального запуска системы в случае непредвиденных ситуаций, они также будут служить первичным системным резервом.



Сейчас эту функцию выполняют электростанции, действующие в системе IPS/UPS.



На прошлой неделе группа сообщила, что накопители энергии (батареи) будет внедрять специально учреждаемая для этого проекта компания Energy cells, она будет входить в госэнергогруппу Epso-G. Работы будут финансироваться в рамках плана "ДНК экономики будущего". инф."Обзор" BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 109 раз Комментарии