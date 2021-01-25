В Литве будет работать миссия МВФ 🔊 Воспроизвести



В понедельник к работе в Литве приступает миссия Международного валютного фонда. По причине пандемии эксперты будут работать неделю удаленно, они будут знакомиться с экономическим положением в стране, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).



Центробанк утверждает, что это промежуточная миссия, предназначенная для дальнейшей подготовки к консультациям с экспертами МВФ.



"Эксперты МВФ ознакомятся с макроэкономическим состоянием Литвы, прогнозами развития хозяйства и рынка труда, положением в финансовом секторе, будут интересоваться фискальной политикой и уделять много внимания воздействию COVID-19, а также реализации ответа на коронакризис", – говорится в сообщении.



В ходе миссии, которую возглавит Борхиа Гарсия, намечены встречи с представителями БЛ, Минфина, других госведомств и частного сектора.



Последний раз миссия МВФ работала в Литве до пандемии – в ноябре 2019 года. В понедельник к работе в Литве приступает миссия Международного валютного фонда. По причине пандемии эксперты будут работать неделю удаленно, они будут знакомиться с экономическим положением в стране, сообщил Банк Литвы (БЛ, Центробанк).Центробанк утверждает, что это промежуточная миссия, предназначенная для дальнейшей подготовки к консультациям с экспертами МВФ."Эксперты МВФ ознакомятся с макроэкономическим состоянием Литвы, прогнозами развития хозяйства и рынка труда, положением в финансовом секторе, будут интересоваться фискальной политикой и уделять много внимания воздействию COVID-19, а также реализации ответа на коронакризис", – говорится в сообщении.В ходе миссии, которую возглавит Борхиа Гарсия, намечены встречи с представителями БЛ, Минфина, других госведомств и частного сектора.Последний раз миссия МВФ работала в Литве до пандемии – в ноябре 2019 года. BNS Категории: экономика, в мире Ключевые слова: МВФ, проверка, Банк Литвы, миссия География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии