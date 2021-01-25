Видеоклип на песню Виктора Цоя в конкурсе видеоклипов Литовского телевидения LRT “KLIPVID-2020” 🔊 Воспроизвести







Конкурс видеоклипов Литовского национального телевидения LRT “KLIPVID-2020” проходит уже восьмой раз. Видеоклип на песню Виктора Цоя “Нам с тобой” в исполнении литовской исполнительницы Анны Мора прошёл отбор и попал в номинации конкурса.



“Новая версия песни, авторства Виктора Цоя “Нам с тобой”, была приурочена к 30 годовщине гибели легенды Русского рока и записана в прошлом году в сотрудничестве с литовскими музыкантами. Виктора Цоя называют – Певцом Свободы, его песни до сих пор актуальны во всём русскоязычном мире” – комментирует Анна Мора.



“Именно в этой песне я услышала столько света, надежды, веры в лучшее, именно того, чего не хватает особенно сейчас, что в голову пришла идея клипа. Съёмки проходили в сотрудничестве с известным литовским оператором и пилотом дрона Саулюсом Сипайтисом. Именно его путешествия по Литве во время карантина стали материалом для видеоклипа.” – говорит Анна. “Новая версия песни, авторства Виктора Цоя “Нам с тобой”, была приурочена к 30 годовщине гибели легенды Русского рока и записана в прошлом году в сотрудничестве с литовскими музыкантами. Виктора Цоя называют – Певцом Свободы, его песни до сих пор актуальны во всём русскоязычном мире” – комментирует Анна Мора.“Именно в этой песне я услышала столько света, надежды, веры в лучшее, именно того, чего не хватает особенно сейчас, что в голову пришла идея клипа. Съёмки проходили в сотрудничестве с известным литовским оператором и пилотом дрона Саулюсом Сипайтисом. Именно его путешествия по Литве во время карантина стали материалом для видеоклипа.” – говорит Анна.



Голосовать можно один раз в сутки до 8 февраля включительно по ссылке:







Автор песен и исполнительница из Вильнюса, которая в 2016 году была номинирована на премию «TONNA awards» как Лучшая русскоязычная исполнительница в Прибалтике.



В 2019 году стала финалисткой и лауреатом конкурса польской песни «Ополе-2019».



В 2019 году выпустила дебютный альбом «Unison», в который вошли не только авторские песни, но и песни других известных авторов из Литвы, России и Австралии, на русском, польском и литовском языках.



В июле 2019 года Альбом был размещён на крупнейшем музыкальном портале России «Zvuki.ru» и уже в августе 2019 года альбом «Unison» стал Альбомом месяца и оказался в ТОР-20 альбомов месяца, среди которых альбомы известнейших исполнителей России.



Окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, факультет Музыкального искусства эстрады.



“Приглашаю насладится песней, прекрасными видами Литовской природы и поддержать нас в этом конкурсе!” – приглашает исполнительница.Голосовать можно один раз в сутки до 8 февраля включительно по ссылке:Автор песен и исполнительница из Вильнюса, которая в 2016 году была номинирована на премию «TONNA awards» как Лучшая русскоязычная исполнительница в Прибалтике.В 2019 году стала финалисткой и лауреатом конкурса польской песни «Ополе-2019».В 2019 году выпустила дебютный альбом «Unison», в который вошли не только авторские песни, но и песни других известных авторов из Литвы, России и Австралии, на русском, польском и литовском языках.В июле 2019 года Альбом был размещён на крупнейшем музыкальном портале России «Zvuki.ru» и уже в августе 2019 года альбом «Unison» стал Альбомом месяца и оказался в ТОР-20 альбомов месяца, среди которых альбомы известнейших исполнителей России.Окончила Санкт-Петербургский университет культуры и искусств, факультет Музыкального искусства эстрады. Категории: в странах Балтии, Шоу-парк Ключевые слова: песня, Виктор Цой, видеоклип, Анна Мора, “KLIPVID-2020” — статья прочитана 129 раз Комментарии