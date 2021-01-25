Италия подаст иск против Pfizer 🔊 Воспроизвести Фото: Globallookpress.com



Италия подаст иск против американской фармацевтической компании Pfizer из-за задержек в поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил итальянский министр по делам регионов Франческо Бочча, его слова приводит



«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране в отношении достигнутых европейских договоренностей», — заявил Бочча. Политик подчеркнул, что односторонние сокращения поставок препарата без предупреждения являются недопустимыми.



Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.



Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Они призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата. Италия подаст иск против американской фармацевтической компании Pfizer из-за задержек в поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил итальянский министр по делам регионов Франческо Бочча, его слова приводит ЛЕНТА со ссылкой на телеканал Rai News 24.«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране в отношении достигнутых европейских договоренностей», — заявил Бочча. Политик подчеркнул, что односторонние сокращения поставок препарата без предупреждения являются недопустимыми.Ранее сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.Дания, Латвия, Литва, Финляндия, Швеция и Эстония направили письмо в Европейскую Комиссию, в котором возмутились сокращением поставок вакцины компаний Pfizer и BioNTech. Они призвали главный исполнительный орган ЕС оказать давление на компании, добиться стабильности и прозрачности поставок препарата. lenta.ru Категории: экономика, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, суд, договор, Италия, вакцинация, коронавирус, Pfizer — статья прочитана 224 раза Комментарии