Загрузка... О коронавирусе в Литве сегодня, 25 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтвержден 541 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 133 человека.



Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 тыс. 166 случаев COVID-19, 119 тыс. 254 человека выздоровели, 53 тыс. 232 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончался 2664 человека.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 471 человек, двумя дозами – 8997 человек. За минувшие сутки не было новых привитых.



За минувшие сутки было взято 3832 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 871 тыс. 924. За минувшие сутки в Литве подтвержден 541 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончались 15 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 133 человека.Кроме того, в общую статистику смертей включены три смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 177 тыс. 166 случаев COVID-19, 119 тыс. 254 человека выздоровели, 53 тыс. 232 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончался 2664 человека.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 58 тыс. 471 человек, двумя дозами – 8997 человек. За минувшие сутки не было новых привитых.За минувшие сутки было взято 3832 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 871 тыс. 924. * * *



Карантин в Литве, скорее всего, будет продлен, однако вероятно, что могут быть введены некоторые послабления, заявила замминистра здравоохранения Живиле Симонайтите.



"Само по себе слово "карантин" не означает, что у нас есть ограничения такого уровня, которые есть сейчас. Если говорить о том, что карантин будет продлен, то, вероятно правда он будет продлен еще на значительный отрезок времени. Вопрос в том, какие из ограничений сохранятся в период карантина, а какие, вероятно, постепенно будут смягчаться", – сказала в понедельник в интервью радиостанции LRT вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.



Она сказала, что не может ответить, какие из ограничений останутся, а какие будут отменены, однако ограничения передвижения и удаленное обучение являются среди тех ограничений, которые планируется отменить первыми.



По ее словам, рассматривается снятие ограничений и на другие виды деятельности, которые создают низкий риск заражения, все же беспокойство вызывают мутации с большим потенциалом заражения.



"Очень не хотелось бы после смягчения и предоставления людям надежды на то, что уже не придется возвращаться в такие строгие условия, какие есть сейчас, а потом по причине этих быстро распространяющихся мутаций быть вынужденными принимать строгие решения", – сказала Ж. Симонайтите.



Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.



В данный момент запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания.



* * *



Комиссия рассмотрит план смягчения карантина в Литве



В понедельник состоится заседание правительственной Комиссии по экстремальным ситуациям, на котором будет рассмотрен план постепенного смягчения карантина.



"Будет представлено обозрение эпидемиологической ситуации и рассмотрен поэтапный план смягчения карантина", – сказала BNS представитель министра внутренних дел по связям с общественностью Лина Лауринайтите-Григене.



На минувшей неделе после заседания этой комиссии глава МВД Агне Билотайте обратила внимание на необходимость подготовки стратегии будущего смягчения карантина, с учетом планирующегося профилактического тестирования и вакцинации населения.



"В данный момент у нас улучшающаяся ситуация, однако, мы понимаем, что этих цифр мы добились, соблюдая жесткие ограничения. Мы благодарны людям за то, что они соблюдают требования, а сейчас мы приближаемся ко времени, когда можем рассмотреть предварительные смягчения ограничений", – тогда сказала А. Билотайте.



Карантин в Литве был объявлен 7 ноября прошлого года, с 16 декабря его режим стал строже, и он был продлен до 31 января.



В данный момент запрещена деятельность большинства магазинов, мест спорта и отдыха, ограничено передвижение людей между самоуправлениями и собрания. Загрузка... инф."Обзор" BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии