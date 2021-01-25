Глава МИД Литвы обсудит с коллегами по ЕС арест А. Навального 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в понедельник в Брюсселе примет участие в заседании Совета по внешним сношениям Евросоюза, на котором будет обсуждаться арест кремлевского критика Алексея Навального, стратегия ЕС по поводу вакцин от COVID-19 для стран Восточного партнерства.



"Действия Кремля против А. Навального и его соратников переходят все границы человечности, вне правовой логики, понимания о правах и свободах человека. Это четкий сигнал Кремля о том, что А. Навальный является настоящим оппонентом, у которого есть реальная поддержка людей. Страх того, что белорусская революция чести может повториться в России, вынудил Кремль прибегнуть к такой беспрецедентной расправе. Одной лишь политической реакции не достаточно. Кремль ее просто не слышит", – заявил Г. Ландсбергис накануне заседания. "Действия Кремля против А. Навального и его соратников переходят все границы человечности, вне правовой логики, понимания о правах и свободах человека. Это четкий сигнал Кремля о том, что А. Навальный является настоящим оппонентом, у которого есть реальная поддержка людей. Страх того, что белорусская революция чести может повториться в России, вынудил Кремль прибегнуть к такой беспрецедентной расправе. Одной лишь политической реакции не достаточно. Кремль ее просто не слышит", – заявил Г. Ландсбергис накануне заседания. Российские силовики задержали также и несколько журналистов и активистов, которые прибыли встретить А. Навального, а в субботу использовали силу против тысячи мирных протестующих, вышедших на улицы российских городов, задержаны более трех тысяч. Г. Ландсбергис вместе с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии призвал ЕС рассмотреть санкции отношении должностных лиц, ответственных за насилие и аресты.



С тем, чтобы способствовать обузданию пандемии коронавируса вне блока главы МИД обсудят поддержку партнерам Восточного сотрудничества через возможности обеспечения вакцинами от COVID-19.



Главы МИД также неформально обсудят и будущее отношений ЕС и Соединенного Королевства в сферах внешней политики и политики безопасности, удаленным способом обсудят с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги вопросы Региона Тихого и Индийского океанов.



Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина, так как нарушил условия, назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году. Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.



Сразу же после задержания известного российского оппозиционера главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обнародовали совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер". BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, Навальный, аресты, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии