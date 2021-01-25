В Сейме Литвы заподозрили экс-спикера в умысле насчет доступа к информации 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas / Dz.Barysaite



По решению Пранцкетиса в последние дни своего срока, разрешение депутатам на работу с конфиденциальной информацией будет рассматриваться по запросу в каждом отдельном случае, передает По решению Пранцкетиса в последние дни своего срока, разрешение депутатам на работу с конфиденциальной информацией будет рассматриваться по запросу в каждом отдельном случае, передает Sputnik Литва . Бывший министр здравоохранения Литвы, депутат Аурелиюс Верига посчитал подозрительным то, что экс-спикер Сейма Викторас Пранцкетис последним свои решением отменил обязанность получать разрешение на работу с секретной информацией председателям комитетов и комиссий парламента. Об этом он подробно рассказал в Facebook. Как отметил Верига, в течение последнего срока именно заявки на получение разрешения на работу с секретной информацией привели к двум скандалам по поводу возможных отношений бывшего вице-спикера Сейма, социал-демократа Миндаугаса Бастиса и депутата Ирины Розовой с российскими спецслужбами.



"Прочитал это сообщение (публикацию об отмене Пранцкетисом разрешений. - Sputnik) и сначала ничего плохого не подумал. Всего лишь факт. Решение тогдашнего спикера Сейма Пранцкетиса об обязанности председателей комитетов и комиссий Сейма получать разрешение на работу с конфиденциальной информацией в контексте историй Бастиса и Розовой было логичным и, по крайней мере, имело объяснительную причину", - написал Верига.



Однако решение не было объявлено публично, и только на этой неделе узнали о решении Пранцкетиса, которое было сделано еще в ноябре.



"Поэтому у меня возник вопрос, кому это понадобилось? Тем более, что это не первый случай, когда лица, занимающиеся политикой в этот срок, прямо или косвенно лишаются разрешения на ознакомление с секретной информацией. Например, поправки к Закону о дипломатической службе, несколько недель назад продвигаемые министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом под предлогом "красивых" целей прозрачности дипломатической службы, по сути преследовали аналогичную цель", - считает Верига.



"Возможно, было просто опасение, что он (Адоменас. - Sputnik) не получит разрешения на работу с секретной информацией и, соответственно, на должность замминистра", - полагает Верига.



Он также рассказал, что решил просто поискать информацию о председателе Комитета Сейма по здравоохранению Антанаса Матуласа и нашел интересную публичную информацию, опубликованную еще в 2005 году.



"Антанас Матулас, член Сейма, принадлежащий к консерваторам, в советские годы проходил действительную военную службу в подразделении ГРУ военной разведки", цитирует Верига некие СМИ.



"Я действительно не хочу никого ни в чем обвинять или нападать, но совпадение оказалось забавным. А может, мой коллега Матулас развеет сомнения и просто попросит и получит разрешение на работу с конфиденциальной информацией. И всем будет все понятно", - написал Верига.



До 2017 года разрешения на работу с секретной информацией обязаны были получать только руководству Сейма, всем членам комитетов национальной безопасности и обороны, иностранных дел и европейских дел.



Пранцкетис, тогда только вступивший в должность спикера Сейма, воспользовался своим правом и изменил процедуру так, что разрешения стали доступны всем руководителям всех комитетов Сейма. Если бы назначенный председатель какого-то комитета не получал доступ, то значит он не мог бы занимать должность председателя комитета.



В последние дни на посту спикера Сейма, а именно 3 ноября прошлого года, Пранцкетис снова изменил порядок. По данным канцелярии Сейма, теперь получать разрешение на работу с секретной информации опять обязаны председатели не всех комитетов и комиссий. Запрос будет рассматриваться в каждом отдельном случае.



Правда, некоторые руководители комитетов Сейма даже не подозревают об этих изменениях. В частности, председатель комитета по культуре консерватор Витаутас Юозапайтис заявил, что не знал об этом приказе.



Ситуация с Миндагуасом Бастисом



Бывший вице-спикер Сейма, социал-демократ Миндаугас Бастис добровольно ушел в отставку в марте 2018 года из-за скандала вокруг его несостоявшегося импичмента. Депутаты пытались вынести ему вотум недоверия из-за подозрений в связях с представителями российских властей и бизнеса.



Ему отказали в работе с секретной информацией, поскольку он якобы скрыл связи с "бывшим сотрудником КГБ" Петром Воейко.



В декабре 2017 года Конституционный суд Литвы признал, что Бастис нарушил присягу и Основной закон. Однако в результате тайного голосования в Сейме он сохранил свой мандат. После этого Бастис сложил полномочия.



Дело Розовой



КНБО начал расследование в отношении депутата Ирины Розовой в 2019 году после того, как выяснилось, что у нее нет доступа к работе с секретной информацией.



Розова подтвердила, что разрешение у нее было до 2017 года – тогда она была членом Комиссии по защите прав человека в Сейме. После того, как она запросила новое, ДГБ ей отказал. По ее словам, она допустила ошибку в анкете, и добавила, что не собиралась скрывать встречи с российскими дипломатами, о которых и так всем известно и из-за которых и начался скандал вокруг нее.



Парламентарий считает скандал "политическим заказом". По ее мнению, депутаты "вспомнили" о справке из ДГБ только тогда, когда она пригодилась для их целей. lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: сейм, нарушения, Пранцкетис, секреты, экс-спикер География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии