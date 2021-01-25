Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии 🔊 Воспроизвести



Новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку, передает



"Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", — говорится в сообщении Пентагона.



Упомянутая статья договора подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.



Также стороны обсуждали перебазирование американских сил, находящихся на территории Японии, и вопрос КНДР. Новый глава Пентагона Ллойд Остин заявил в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси, что США готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку, передает РИА Новости "Министр обороны Остин подтвердил, что статья 5 Договора США и Японии о безопасности покрывает острова Сенкаку и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море", — говорится в сообщении Пентагона.Упомянутая статья договора подразумевает, что США и Япония должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одной из стран.Также стороны обсуждали перебазирование американских сил, находящихся на территории Японии, и вопрос КНДР. Оба министра "выразили единое мнение, что их страны должны играть центральную роль в усилении сотрудничества различных партнеров внутри и вне региона для поддержания и укрепления свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Они также подтвердили намерение продолжать совместную работу для разрешения таких вопросов по КНДР, как полная ликвидация оружия массового уничтожения и баллистических ракет всех типов дальности полета.



Киси и Остин, принявший от японского коллеги поздравления с назначением на должность главы Пентагона, договорились встретиться лично "как можно скорее с учетом ситуации с распространением коронавируса".



Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония заявляет, что занимает их с 1895 года, в Пекине утверждают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория.



После Второй мировой войны острова находились под контролем США, их передали Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Токио незаконно удерживает эту территорию. Япония считает, что ее оппоненты стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как Токио в 2012-м выкупил у частного японского владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув таким образом их государственный статус. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, Япония, Курилы, Пентагон, подписание — статья прочитана 118 раз Комментарии