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В Германии заявили об угрозе судов в случае остановки строительства Северного потока — 2

Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт


В кабмине ФРГ отметили, что страна не имеет собственных ресурсов газа и полностью зависит от импорта.

Германия столкнулась бы с судебным разбирательством, если бы приостановила строительство газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение выразила министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце в интервью медиагруппе RND, передает ЛАЙФ.

Она отметила, что после отказа от угля и ядерной энергетики стране понадобится природный газ в течение переходного периода, прежде чем энергоснабжение переключится на полностью возобновляемые источники.
Министр добавила, что Германия практически не имеет собственных ресурсов голубого топлива, поэтому полностью зависит от импорта.

— Решение о строительстве газопровода "Северный поток — 2" было принято много лет назад. Трубопровод почти готов и одобрен в судебном порядке. Я могу представить себе и другие варианты. Но, если бы мы остановили проект сейчас, мы нанесли бы ущерб в вопросах надёжности конституционных решений и, вероятно, столкнулись бы с судебным разбирательством, — заключила Шульце.

Напомним, 19 января США усилили санкции против России в рамках акта "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Новые ограничительные меры коснулись трубоукладочной баржи "Фортуна", которая задействована в строительстве "Северного потока — 2".
life.ru
Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Германия, США, санкции, СП-2
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добавлена сегодня, 25 января, 15:00

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