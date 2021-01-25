Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио 🔊 Воспроизвести © Du Xiaoyi/Pool via REUTERS



Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рассматриваются различные варианты проведения Олимпийских игр в Токио, передает



«Мы работаем над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ждать в июле-августе. У нас есть большой набор инструментов, чтобы в нужный момент решить, какие из них нам необходимы в конкретной ситуации», — приводит слова Баха сайт МОК.



Он отметил, что все обсуждаемые вопросы по ОИ-2020 касаются иммиграционных правил, карантинных ограничений, норм социального дистанцирования в олимпийской деревне, быстрого тестирования на COVID-19, вакцинации, а также допуска болельщиков на стадионы.



Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. До этого в прессе появились слухи о возможной отмене Игр.



Ранее сообщалось, что Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рассматриваются различные варианты проведения Олимпийских игр в Токио, передает RT «Мы работаем над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ждать в июле-августе. У нас есть большой набор инструментов, чтобы в нужный момент решить, какие из них нам необходимы в конкретной ситуации», — приводит слова Баха сайт МОК.Он отметил, что все обсуждаемые вопросы по ОИ-2020 касаются иммиграционных правил, карантинных ограничений, норм социального дистанцирования в олимпийской деревне, быстрого тестирования на COVID-19, вакцинации, а также допуска болельщиков на стадионы.Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. До этого в прессе появились слухи о возможной отмене Игр.Ранее сообщалось, что Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей. russian.rt.com Категории: спорт, в мире Ключевые слова: бюджет, МОК, перенос, Токио, Олимпиада-2021 — статья прочитана 141 раз Комментарии