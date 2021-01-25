Главная >> Новости >> спорт, в мире >> Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио

Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио

© Du Xiaoyi/Pool via REUTERS


Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рассматриваются различные варианты проведения Олимпийских игр в Токио, передает RT.

«Мы работаем над тем, чтобы подготовиться ко всем возможным сценариям, которые могут нас ждать в июле-августе. У нас есть большой набор инструментов, чтобы в нужный момент решить, какие из них нам необходимы в конкретной ситуации», — приводит слова Баха сайт МОК.

Он отметил, что все обсуждаемые вопросы по ОИ-2020 касаются иммиграционных правил, карантинных ограничений, норм социального дистанцирования в олимпийской деревне, быстрого тестирования на COVID-19, вакцинации, а также допуска болельщиков на стадионы.

Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. До этого в прессе появились слухи о возможной отмене Игр.

Ранее сообщалось, что Японии рассматривают вариант проведения ОИ без зрителей.
russian.rt.com
Категории: спорт, в мире
Ключевые слова: бюджет, МОК, перенос, Токио, Олимпиада-2021
статья прочитана 141 раз
добавлена сегодня, 25 января, 14:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка