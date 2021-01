Комментарии британцев: блокировки соцсетей в России и США? Это другое! 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Даничев



Читатели из Великобритании с интересом наблюдают за событиями в российском интернет-пространстве. Кто-то считает, что блокировки постов и аккаунтов в соцсетях на Западе были оправданны, а в России это - акт цензуры. Есть и те, кто считают иначе. Также читатели не без иронии интересуются, каким Навальный видит будущее России.



Российские власти потребовали от администрации приложения TikTok удалить ролики, призывающие школьников и студентов принять участие в акциях протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного критика Кремля.



Предполагается, что демонстрации пройдут 23 января почти в 70 российских городах, от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока на Дальнем Востоке. Ожидается, что они станут самыми масштабными демонстрациями оппозиции как минимум с 2018 года. Российские власти потребовали от администрации приложения TikTok удалить ролики, призывающие школьников и студентов принять участие в акциях протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного критика Кремля.Предполагается, что демонстрации пройдут 23 января почти в 70 российских городах, от Москвы и Санкт-Петербурга до Владивостока на Дальнем Востоке. Ожидается, что они станут самыми масштабными демонстрациями оппозиции как минимум с 2018 года.



44-летнего Навального арестовали в воскресенье, 17 января, когда он прилетел в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления, которое едва не стало смертельным. По словам Навального, покушение на него было совершено по приказу президента Путина. Навальному грозит три с половиной года тюрьмы, поскольку он нарушил режим условного осуждения по делу о мошенничестве, которое рассматривалось в 2014 году. Его также обвиняют в присвоении пожертвований, перечисленных на счет его Фонда борьбы с коррупцией, — в том случае, если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам Навальный отрицает вину.



Автор: Марк Беннеттс (Marc Bennetts) для The Times, Великобритания, перевод







Комментарии читателей:



kjeld hougaard:



Навальный остается для меня отчасти загадкой. Мне было бы очень интересно узнать, как он предлагает использовать это комплекс. Не то чтобы это имело большое значение, но это поможет понять, как он видит будущее российского общества. Это будет оздоровительный центр для членов его партии? Для рабочих заводов? Или как истинный либерал он выставит его на продажу?







Pat Mustard:



Помните Николае Чаушеску? Думаю, ему TikTok тоже не понравился бы.







Lone Ranger:



Будем надеяться, что TikTok, контролируемый КПК [Коммунистической партией Китая], наступит медведю на ногу достаточно сильно, чтобы спровоцировать жесткие ответные меры. Поскольку наши лидеры на Западе слишком боятся КПК, наша единственная надежда на спасение от КПК, поставившей себе целью геноцид, — это сдерживание со стороны России. В противном случае мы обречены оказаться в трудовых лагерях КПК и на фермах по выращиванию человеческих органов.







Xmyass:



Tik Tok. Тик-так. Часы тикают, время Путина уходит.







Melchior:



Стоит ли TikTok блокировать ролики, призывающие к участию в несанкционированных протестах оппозиционных групп? Между прочим, Путин требует того же, что Apple, Google, Facebook, Twitter и Amazon только что сделали в США.







Bonjour Matelot в ответ Melchior:



Тут совсем другое дело, друг мой… В России без разрешения властей любые групповые протесты, в которых принимают участие более одного человека, являются противозаконными. Ни один из американских технологических гигантов не блокировал посты с призывами к протестам как таковым.







James Mooney в ответ Bonjour Matelot:



Да, но в США блокировали отдельные посты и даже конкретные слова и словосочетания, вроде «Steal the Vote». Разве это не то же самое?







Bonjour Matelot в ответ Melchior:



Насколько мне известно, они, тем не менее, не пытались никого отравить — не только в Америке, но и в других местах, таких как Солсбери. Стоит воздать им должное за это, вам не кажется?







Barry Casey:



Цензура в Google и Twitter ничем не отличается от того, чего хочет добиться Кремль.







Peter Hobday:



Разве вы не счастливы жить на Западе, где интернет-платформы никогда не станут никого блокировать, поскольку они искренне верят в принцип свободы слова? Конечно же, это сарказм. И я заранее прошу прощения у наших американских друзей, которые, возможно, не согласятся, что блокировка аккаунтов Трампа — это проблема.







James Cohen в ответ Peter Hobday:



Я не согласен с Путиным, который пытается искоренить любое сопротивление его власти в России любыми доступными средствами — с помощью убийств, подкупа, арестов оппозиционных лидеров и так далее. И я не вижу связи между тем, как Трампа совершенно справедливо заблокировали в твиттере, и тем, как Путин пытается уничтожить Навального.







Jonathon S в ответ James Cohen:



