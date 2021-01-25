Франция предложила ввести действенные санкции против России 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщает



Он напомнил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники, в том числе, обсудят арест россиянина после возвращения из Германии.



"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.



Министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".



В российском МИД ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.



Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку". Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости Он напомнил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники, в том числе, обсудят арест россиянина после возвращения из Германии."Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.Министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".В российском МИД ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку". РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: арест, санкции, Франция, Навальный, митинга — статья прочитана 191 раз Комментарии