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Франция предложила ввести действенные санкции против России
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выступил за "действенные" санкции против России в связи с делом Алексея Навального, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что 25 января состоится встреча глав МИД стран ЕС, на которой участники, в том числе, обсудят арест россиянина после возвращения из Германии.
"Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете", — сказала Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Министр призвал пролить свет на обстоятельства дела Навального, а также раскритиковал действия силовиков на субботних несогласованных акциях протеста в России, назвав задержания недопустимым "отказом от верховенства права".
В российском МИД ранее посоветовал иностранным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран.
Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что заявления западных деятелей сделаны "как под копирку".
РИА Новости
Комментарии
Хх
25 января, 12:05
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Почему Франция защищает политического спекулянта и жулика Навального?
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Гость
25 января, 12:42
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а что санкции не вводили, что они все дурачат, никаких санкций нет. Одна болтовня. Это называется не санкции а бандетизм и тероризм.
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