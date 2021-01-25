Главная >> Новости >> экономика, в мире, чп и криминал, технологии >> Эксперт: Google начал шантажировать целые страны

Эксперт: Google начал шантажировать целые страны

Фото: ZEUS/Zuma/ТАСС


«Наднациональные IT-корпорации пытаются поставить на колени целые страны», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя угрозу со стороны Google отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию.

«Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую, открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич.
Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять закон, не устраивающий компанию. Как пишет газета Sydney Morning Herald, в Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.

«После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии», – заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google – крупнейшего в мире интернет-поисковика. «Это не угроза, это реальность», – добавила она.

«Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник.

Австралийский премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы. Малькевич убежден, что премьер-министр Австралии, занимающий жесткую позицию по этому поводу, реагирует правильно. «Шантажистов надо бить по рукам и, конечно, по кошельку», – призывает эксперт.

«Я еще раз предлагаю России выступить инициатором большего межгосударственного форума, чтобы не просто обсудить существующие проблемы, но и унифицировать законодательные решения во всех крупнейших странах, чтобы сделать подобный шантаж невозможным», – заключил глава профильной комиссии ОП.

Ранее представитель Facebook заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
vz.ru
Категории: экономика, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: законы, Австралия, Google, блокирование, IT-корпорации
статья прочитана 191 раз
добавлена сегодня, 25 января, 09:00

Комментарии

Гость
25 января, 12:45
#
Что Google, Microsoft и т.д. это фирмы созданы правительством СШИ и пляшут они под дутку этого правительства. И правительство европы создано США.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка