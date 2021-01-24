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Рогозина заблокировали в Facebook за ответ Макфолу

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС


Аккаунт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали после его комментария на странице бывшего посла США в России Майкла Макфола, об этом сообщил сам руководитель госкорпорации, передает ВЗГЛЯД.

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», – заявил Рогозин РИА «Новости».

Рогозин комментировал высказывание Макфола в соцсетях на тему демократии и либерализма в России, в которых бывший американский дипломат назвал Россию «Свободной Навальнией».
«Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали «бензоколонкой», теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. М-да. Скажу тебе, Майкл, как посол послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте», – говорилось в комментарии Рогозина. На данный момент он удален.

Ранее Twitter блокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V», позже профиль был разблокирован. Аккаунт российской вакцины блокировали из-за возможной попытки взлома.

7 января Twitter временно заблокировал личный аккаунт занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.

9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт.
vz.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: РОГОЗИН, соцсети, блокирование, Роскосмос
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добавлена сегодня, 24 января, 18:49

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