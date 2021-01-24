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Google свернула проект по доступу к интернету с помощью воздушных шаров

Холдинг Alphabet (материнская компания Google) объявил о закрытии проекта Loon, разрабатывающего технологии беспроводной связи с помощью воздушных шаров. Об этом сообщается в блоге компании X Development.

Стратостат проекта Loon.




Компания Google X (позже переименованная в X Development) представила проект Loon в 2013 году. В основе этого проекта лежит идея предоставления услуг связи с помощью телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого на воздушных шарах. Эти шары поднимаются на уровень стратосферы, становясь высотными вышками сотовой связи.

Планировалось, что такие шары могут развёртываться в случае экстренных происшествий в труднодоступных районах, а также на постоянной основе в некоторых районах, удалённых от наземной инфраструктуры связи. Проект Loon был доведён до коммерческой стадии — в июле 2020 года компания начала использовать 35 воздушных шаров для предоставления связи в нескольких районах Кении. Однако позже руководство компании решило отказаться от дальнейшего развития проекта.
«Путь к коммерческой реализации оказался гораздо более долгим и рискованным, чем ожидалось. Мы приняли трудное решение закрыть Loon — в ближайшие месяцы мы начнем сворачивать операции», — сообщил исполнительный директор X Development Аластер Вестгарт.

Он добавил, что работавшим над проектом Loon специалистам будут предложена альтернативные должности в X Development, Google и Alphabet.

Источник: ИА REGNUM
Категории: технологии
Ключевые слова: Google X, проект Loon
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добавлена сегодня, 24 января, 18:00

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