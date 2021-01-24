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Минск лишился и чемпионата мира по современному пятиборью

Международный союз современного пятиборья заявил о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в Минске в июне 2021 года.





Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира из Белоруссии, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что главный турнир сезона 2021 года, которое станет заключительным квалификационным соревнованием для перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио, теперь будет проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня).

«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM.

Была особая обеспокоенность тем, что многие страны не захотят поехать в Белоруссию в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить справедливость соревнований и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам с COVID-19», - прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн.
Категории: спорт
Ключевые слова: Чемпионат мира по современному пятиборью
География: Белоруссия, Минск
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добавлена сегодня, 24 января, 16:00

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