Минск лишился и чемпионата мира по современному пятиборью 🔊 Воспроизвести Международный союз современного пятиборья заявил о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в Минске в июне 2021 года.











Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира из Белоруссии, сообщает



Отмечается, что главный турнир сезона 2021 года, которое станет заключительным квалификационным соревнованием для перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио, теперь будет проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня).



«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM.



Была особая обеспокоенность тем, что многие страны не захотят поехать в Белоруссию в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить справедливость соревнований и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам с COVID-19», - прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн. Исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос чемпионата мира из Белоруссии, сообщает "Советский спорт" со ссылкой на пресс-службу организации.Отмечается, что главный турнир сезона 2021 года, которое станет заключительным квалификационным соревнованием для перенесенных Олимпийских игр 2020 года в Токио, теперь будет проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня).«После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира по пятиборью из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM.Была особая обеспокоенность тем, что многие страны не захотят поехать в Белоруссию в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить справедливость соревнований и процесс олимпийской квалификации, не добавляя давления к и без того сложным обстоятельствам с COVID-19», - прокомментировал решение президент UIPM Клаус Шорманн. Категории: спорт Ключевые слова: Чемпионат мира по современному пятиборью География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 144 раза Комментарии